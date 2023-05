Córdoba necesita un 25% más de matronas para alcanzar la media nacional y paliar un déficit acusado en los centros de salud

La sanidad cordobesa echa en falta más matronas, pues la provincia solo cuenta con un centenar de profesionales de este sector. Concretamente, Córdoba necesita un 25% más de estas enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología para alcanzar la media nacional y prestar unos cuidados de calidad a las mujeres, paliando así un déficit que es especialmente acusado en Atención Primaria y en las comarcas del Norte, donde tan solo existe una matrona en el centro de salud de Pozoblanco.

Así se ha puesto de manifiesto en el primer encuentro de salud organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, que bajo el título Cuidados Obstétricos Ginecológicos en Córdoba - La matrona: un referente en la atención a la mujer y a la familia, se ha celebrado en la tarde de este lunes en el salón de actos del Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

Los encuentros de salud son una nueva iniciativa del Colegio cordobés que darán a conocer a la sociedad los diferentes ámbitos, funciones, técnicas y competencias de las enfermeras de la provincia, y extenderán el conocimiento enfermero entre la propia profesión, contando con la participación de sociedades científicas asociaciones de pacientes y familiares.

En este primer encuentro se ha contado con la participación de la Asociación Andaluza de Matronas y del Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna de Córdoba Almamar. En concreto, y en las dos mesas redondas que se han desarrollado en el marco de esta jornada con la participación de una docena de matronas cordobesas, se ha indicado que, según los datos disponibles, la media nacional alcanza las 31,6 matronas por cada 100.000 mujeres, por lo que las poco más de cien especialistas en Córdoba apenas superan las 25 matronas por cada 100.000 cordobesas; mejorando, eso sí, la media andaluza cifrada en 21, según los datos y estimaciones disponibles.

En cualquier caso, estas especialistas han coincidido en apuntar que la plantilla actual del Servicio Andaluz de Salud (SAS) es insuficiente, y presenta una de las peores ratios de toda España, muy alejada de la media nacional de 31,6 y de la media de la OCDE, que roza las 70 matronas por cada 100.000 mujeres.

En el caso de los centros de salud de Atención Primaria, la provincia de Córdoba cuenta actualmente con 21 matronas, y a pesar de que hace cinco años se consiguió aumentar la plantilla, "aún no hay una matrona en cada centro y la ratio dista bastante de las que se ve en otras comunidades autónomas", ha recordado la presidenta del Colegio de Enfermería, Natalia Pérez, en la inauguración de este primer encuentro de salud, en la que ha estado acompañada por el director de Enfermería del Hospital San Juan de Dios, Antonio Raya.

De estas 21 especialistas en Obstetricia y Ginecología, ocho trabajan en Córdoba capital, ocho en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, cuatro en el Distrito Sanitario Guadalquivir y tan solo una en el Área Norte, "zona tradicionalmente castigada por la falta de matronas y donde solo se da servicio en el centro de salud de Pozoblanco, favoreciendo un importante agravio comparativo a las mujeres de otras zonas rurales del Norte de la provincia que no tienen acceso a nuestros cuidados", tal y como se ha resaltado en una de las citadas mesas redondas centrada en las matronas en la Atención Primaria en Córdoba.

Por lo que concierne al ámbito hospitalario, casi la mitad de las matronas cordobesas (49) trabajan en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, frente a las 17 de los hospitales de Cabra y Montilla, y las siete que realizan su labor en el Hospital Valle de Los Pedroches de Pozoblanco.

Como ha explicado la vocal VII Matrona del Hospital Reina Sofía, Eva María Sánchez, la iniciativa de este encuentro es "animar a todas las matronas a que se impliquen en el objetivo de que las matronas alcacen el mayor grado de competencia posible, que redundará en una mejor sanidad para la sociedad cordobesa".

Necesidad de que aumenten las plazas EIR

En la otra mesa redonda desarrollada bajo el título ¿Quiénes somos?: Matronas en la provincia de Córdoba se ha hecho hincapié en la figura de la matrona gestora como agente de cambio -en cuanto a encargada de supervisar y gestionar todas las actividades asistenciales, administrativas y docentes con el objetivo de prestar una atención integral a las mujeres-, poniéndose de manifiesto que Córdoba cuenta con solo cuatro matronas gestoras.

"Un número adecuado en la capital, pero no así en los hospitales comarcales ni en el resto de distritos de Atención Primaria donde la gestión de los cuidados obstétricos y/o de salud reproductiva es coordinada por otros profesionales, generalmente enfermeros generalistas, lo que es, sin duda, una carencia más para las matronas que trabajan es estas zonas", se ha señalado, a lo que Pérez ha añadido la "necesidad" de que "los centros sanitarios reivindiquen más plazas de matronas".

Por otro lado, y ante la bajada de natalidad que viene registrándose cada año en Córdoba (como en toda España), donde, por poner un ejemplo, en el año 2020 se atendieron un 36% menos de partos en el Hospital Reina Sofía que en 2010; el colectivo de matronas cordobesas ha recordado que su labor no se circunscribe tan solo a los partos, sino que las matronas son la profesional referente para el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y que cada día hay más matronas doctoras, investigadoras y docentes que sustentan la propia capacidad de este colectivo para seguir creando un cuerpo de conocimientos propio.

"En un contexto en el que las tasas de natalidad son cada día menores, creemos que es el momento de oro para que las matronas puedan desarrollar por completo sus competencias, acompañando a las mujeres desde la pubertad hasta la menopausia, así como al recién nacido en sus primeros días de vida. Las matronas llevan años queriendo cuidar más allá de los paritorios y creemos que, si las políticas sanitarias lo permiten, estamos en el momento óptimo para ello", ha afirmado la presidenta del Colegio.

Pérez también ha resaltado que ahora "es el momento ideal para readaptar las plantillas de matronas adecuándolas a la complejidad que los cuidados requieren, para ajustar las ratios matrona-mujer y ofrecer cuidados de calidad one to one tal como indican las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud".

De igual manera, durante este encuentro se ha abordado la falta de relevo generacional en el colectivo, ante la perspectiva de que muchas matronas se jubilen en los próximos años, punto en el que se ha recordado la demanda a nivel nacional de que se incrementen las plazas de formación de enfermera interna residente (EIR) en esta especialidad. De hecho, se prevé que de las más de 7.000 matronas que ejercen en España, se jubilarán cerca del 40% de ellas en los próximos cinco años.

En el caso de Córdoba, este mismo mes comenzarán su formación EIR tan solo cuatro nuevas residentes de matrona. Además, la precariedad laboral que sufren muchas de ellas en sus primeros años de trabajo "les obliga a marcharse a otros países con mayor reconocimiento de sus competencias, aumentando así más la pérdida anual de matronas en nuestro país", se ha apuntado.

Sobre los nuevos 'Encuentros Salud'

Los nuevos encuentros de salud del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba son una nueva iniciativa puesta en marcha desde la institución que, con carácter mensual, seguirán avanzando en la visibilización del papel de la enfermería entre la sociedad y en el reconocimiento de las competencias de las enfermeras, "entablando un diálogo entre las propias enfermeras, los pacientes, y la opinión pública y la ciudadanía cordobesa en general", como ha precisado Pérez.

Estos encuentros buscan promover la salud, prevenir enfermedades y mejorar el bienestar de las personas, mediante acciones de educación para la salud, evaluación, promoción de la prevención, orientación, información sobre servicios y programas de salud, y participación comunitaria.

Estos nuevos encuentros de salud se articulan en torno a la celebración de diversas jornadas y mesas redondas que abordarán distintas temáticas y especialidades de la Enfermería, complementadas en algunos casos con talleres formativos gratuitos abiertos a todos los colegiados. Estas mesas y talleres contarán, como en este primer encuentro centrado en las matronas, con la participación de enfermeras expertas y de representantes de distintas sociedades y asociaciones de pacientes, bajo la moderación de distintos periodistas cordobeses.