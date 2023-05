Denuncian que enfermeras de los hospitales del SAS de Córdoba "no pueden conciliar la vida laboral y familiar"

El Sindicato Profesional de Enfermería Satse-Córdoba denuncia que enfermeras de los hospitales cordobeses del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no pueden "conciliar la vida laboral y familiar".

Así lo ratifica un estudio realizado por el sindicato tras las quejas de numerosas profesionales que denuncian que el SAS no les facilita planillas de trabajo, por lo que no saben cuándo trabajan y cuándo descansan y son objeto de numerosas modificaciones de sus condiciones de trabajo.

"Nos llaman al móvil o nos envían un WhatsApp a cualquier hora comunicándonos que tenemos que ir a trabajar por necesidades del servicio; tenemos hijos, familia, no podemos desconectar", se quejan las enfermeras.

Según atse, esto afecta a más de 250 enfermeras de los hospitales Reina Sofía, Infanta Margarita, Valle de los Pedroches, Montilla, Puente Genil y Peñarroya, mujeres principalmente. Son interinas y eventuales mayoritariamente y no tienen planillas de trabajo ni mensual, ni trimestral. No pueden conciliar: "Te cambian tu jornada de un día para otro innumerables veces al mes", denuncian.

La situación es "inaguantable" para las profesionales afectadas, indicando Satse que es "una perversión de los gestores sanitarios quitar los derechos de los profesionales ante la incapacidad de disponer de plantillas suficientes". La situación se da mayoritariamente cuando se producen bajas, permisos o incidencias que "el SAS no sustituye, y modifica las condiciones de trabajo y la jornada de parte de la plantilla", asevera la organización sindical.

Según indican, se trata de una cuestión que se viene arrastrando en los hospitales desde hace años y que afecta a un 15% de los profesionales, "sin que desde la Dirección del hospital tome consciencia del problema, afirmando que este es un mal endémico en el sector sanitario hospitalario, aparcado durante la pandemia cuando la prioridad eran los pacientes". Por eso, Satse ha "adquirido el compromiso de trasladar a la Junta de Andalucía que las enfermeras y sus familias tienen derecho también a conciliar".

En concreto, Satse denuncia que "en torno a 180 enfermeras del Hospital Reina Sofía, 45 del Hospital Infanta Margarita, 30 del Hospital Valle de los Pedroches, 20 del Hospital de Montilla, diez en el Hospital de Puente Genil y diez en el Hospital de Peñarroya no pueden conciliar su vida laboral y familiar, indicando que hablamos fundamentalmente de mujeres con titulación universitaria a las que el sistema sanitario exprime y les hurta sus derechos básicos y fundamentales". Son mujeres de entre 25 y 40 años, con cargas familiares, a las que la Dirección del Hospital "no les entrega su planilla de trabajo anual, pese a ser trabajadoras estructurales (interinas y eventuales) del centro sanitario", incide el sindicato.

Mujeres, insiste el sindicato, a las que "se les entrega entre el 25 y el 30 de cada mes una planilla de trabajo mensual que posteriormente sufre numerosas modificaciones. Esta situación impide el derecho a conciliar el trabajo y la vida familiar, y está generando numerosas situaciones dramáticas y de frustración profesional y personal", señala.

Satse resalta que el problema "lo genera la Dirección de los hospitales, que cuenta con una plantilla de enfermeras insuficientes y no es capaz de conseguir que el SAS a nivel central amplíe la plantilla". El resultado es "un modelo organizativo en el que la Dirección tiene a un grupo de profesionales sin derechos, discriminados con respecto al 85% de la plantilla".

El sindicato asevera que usan "a estos comodines de enfermería como si fuesen un mueble y no una persona, para cubrir todas las incidencias que por falta de presupuesto no se cubren; hablamos de enfermeras a las que se les cambian los turnos para cubrir la baja laboral que no se sustituye, el permiso que no se suple, las vacaciones y reducciones de jornada no contratadas, y esto las hace ser esclava del sistema y del WhatsApp".

Por todo esto, Satse "exige una solución urgente porque es necesario y obligación de la Administración avanzar en la conciliación y racionalización de los horarios de trabajo". En ese sentido, pide "diálogo y negociación para dar respuesta a esta problemática", aseverando que "de no adoptar medidas concretas que pongan fin a esta situación, nos veremos en la obligación de denunciarlo ante los órganos de inspección y demás instancias que esta organización estime conveniente, así como a adoptar las medidas de acción sindical que pudieran corresponder".