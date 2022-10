Los tres multicines de Córdoba y Artesiete Lucena se suman a la Fiesta del Cine

Este lunes comienza la XIX edición de la Fiesta del Cine, en la que participan 346 cines en toda España que suman un total de 3.030 pantallas. Entre ellos están los tres multicines de Córdoba capital, como son el Cine Axión (10 pantallas), El Tablero (15 pantallas) y el multicines Guadalquivir (10 pantallas), y las siete pantallas del Artesiete Lucena del municipio de la Subbética, a cuyas salas de pondrá acudir desde el 3 al 6 de octubre por solo 3,5 euros.

Todos ellos ofrecerán una cartelera diversa en cuanto a géneros y nacionalidades de las películas que estarán disponibles durante los cuatro días del evento, que abarcan desde este mismo lunes al próximo jueves incluido. Las entradas para la Fiesta del Cine ya se pueden adquirir en las webs de los cines, en las plataformas habituales de venta de entradas por internet y a partir de este lunes en las taquillas de los cines.

Los espectadores que aún no lo hayan hecho, se podrán seguir acreditando en www.fiestadelcine.com hasta el último día de la campaña para disponer del descuendo y poder ver todas las pelíoculas de la cartelera por solo 3,5 euros. Los menores de 14 años y mayores de 60 años no tendrán que acreditarse, pudiendo disfrutar del precio especial directamente en la taquilla del cine.

Así, estos cuatro cines cordobeses se unen en una edición más a esta Fiesta del Cine organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con la colaboración de la Asociación Distribuidores Independientes Cinematográficos (Adicine), que a partir de esta edición se une al evento, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y Fotogramas.

Cartelera

El cine español estará representado por películas como: 42 segundos, Alcarràs, El test, Jaula, La casa entre los cactus, La consagración de la primavera, La vida padre, Los renglones torcidos de dios, Modelo 77, Objetos, Pacifiction, Padre no hay más que uno 3, Tadeo Jones 3 o Voy a pasármelo bien entre otras. También estarán disponibles títulos europeos como: Ali & Ava, Cadejo Blanco, Dios mio, ¿pero que nos has hecho?, Fuego, Moonage Daydream, o The Innocents entre otras.

Por último, también se podrán ver los últimos lanzamientos de Hollywood como: Avatar 1 (re-estreno), Bullet Train, DC Liga de supermascotas, Dragon Ball Super: Super Hero, La chica salvaje, La huérfana, La invitación, No te preocupes querida, Smile, Spiderman: No way home (versión extendida), Top Gun Maverick o Viaje al paraíso entre otras.

La Fiesta del Cine se une al Día del Cine Español

Otra de las novedades de esta nueva edición de la Fiesta del Cine será su participación en las actividades de celebración del Día del Cine Español, que se celebra el jueves 6 de octubre. De esta forma la Fiesta del Cine y las cuatro salas de la provincia de Córdoba se unen al lema #elmomentodenuestrocine para apoyar la visibilidad de las películas españolas en la gran pantalla.