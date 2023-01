Córdoba afronta la cuesta de enero a la espera del regreso del turismo asiático: "Es el que nos daba algo en estas fechas”

Enero es una gran resaca emocional y económica tras la estela de la Navidad. El optimismo pesa como el gastar dinero y en las calles fluye mucha menos gente de la que se movía hace apenas unas semanas. Todo parece que se vuelve más costoso. Es la cuesta de enero que se repite un año más, esta vez con más incertidumbre, y que Córdoba escala a la espera de que regrese el gigante del turismo, la piedra filosofal de la economía cordobesa.

Los principales sectores de servicios de la ciudad afrontan la entrada del año en temporada baja, salvo el comercio, que abre paso a uno de los momentos con mayor volumen de ventas por las rebajas de invierno.

Al menos cinco hoteles de Córdoba han decidido frenar su actividad en enero antes que hacer negocio por la escasez de turistas y no mantenerse abiertos a pérdidas. Los motivos aluden que a la dificultad de estos meses se suman la subida de precios en el suministro de lavandería o en proveedores de comida. "No es una práctica habitual, pero desde que llegó la pandemia estamos viendo cosas que no eran normales", asegura el presidente de la patronal del hospedaje en Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero.

"Ahora mismo no está funcionando el turismo asiático que es el que nos daba algo de ocupación en estas fechas cuando salían a viajar coincidiendo con el año nuevo chino y elegían mucho a Córdoba", indica el presidente de Aehcor, que confía en la "lección aprendida, en las vacunas y en las medidas que se tomen en los aeropuertos" para que no se vuelva a repetir una situación parecida a la de 2020 con la variante Kraken (y otras que puedan surgir).

El sector hotelero cordobés ya retrasó hasta 2025 sus esperanzas de recuperar los niveles prepandemia del turismo en Córdoba y se aferra a los congresos y a la puesta en marcha del aeropuerto para volver a las cifras de 2019.

Para el sector de la hostelería, enero y febrero "son meses históricamente difíciles", según reconoce el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre. "Venimos de meses bastante buenos, ahora toca hacer cábalas y apretarnos los dientes hasta que empiece nuestra temporada media -a partir del mes de marzo- y nuestra temporada alta -justo después de la Semana Santa-".

El balance de la campaña de Navidad no tiene reproches para la hostelería, teniendo en cuenta toda la alegría que se ha traducido en consumo. Según el presidente de Hostecor, la actividad en bares y restaurantes ha equiparado cifras con los tiempos previos al Covid, aunque "la cuenta de resultados final sí se ha visto mermada por la escalada de precios en los productos o en la electricidad", afirma.

A pesar de las previsiones más pesimistas, De la Torre espera que sea "una cuesta de enero como siempre", tanto para empresas como para las familias: "Soy positivo porque la inflación es un problema que llevamos arrastrando todo el año y hemos sabido ajustarnos". Además, también confía en que sea 2023 el año en el que se recupere la "normalidad absoluta", con el impulso del turismo europeo e internacional, principalmente el asiático.

Confianza en las rebajas para subir las ventas

Como excepción, el comercio cordobés se enfrenta a su temporada alta con las rebajas de invierno, "donde están depositadas expectativas en que el volumen de ventas sea mayor que en 2022 y con el reto de volver a cifras de prepandemia", señala el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados.

Aún es pronto para hacer una primera evaluación de cómo está respondiendo el cliente, asegura Bados, aunque según las previsiones de la Unión de Consumidores de Andalucía (Ucauce) el gasto medio en estas rebajas en Córdoba será de 101 euros, la menor cuantía de toda Andalucía y un 5,6% menos que los 107 de 2022, debido "al incremento general de precios por las actuales tensiones inflacionistas y por la sensación de incertidumbre económica".

También, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) prevé, en el caso de la ropa y el calzado, un significativo incremento de las ventas, especialmente entre las economías domésticas vulnerables que hayan retrasado las compras como consecuencia de la inflación.

La demanda de trabajadores para reforzar plantillas en este sector ha supuesto un total de 6.600 puestos de trabajo en Córdoba (5.000 para Navidad y 1.600 para las rebajas), según los datos que ofrece la patronal del comercio cordobés. "En los últimos años se lleva notando la venta online y las contrataciones se llevan a cabo en empresas de logística y de reparto", afirma Bados.

Una situación completamente inversa a lo que sucede justo ahora en los sectores de hostelería y hospedaje. Con la reforma de contratación de la Ley Laboral, son estas temporadas cuando los empleados de tipo fijo-discontinuo pasan a la discontinuidad cobrando la prestación.

Respecto a las previsiones de 2023 "hay mucha incertidumbre en función del desarrollo de los parámetros de la economía y del dinero que tenga el consumidor", apunta Rafael Bados. Desde Hostecor afirman que, con el reajuste de precios en la hostelería a inicios de 2023, el cliente se encontrará con una subida entre el 5 y el 6% respecto a 2022, como consecuencia del incremento de costes que ha repercutido en estos negocios.

Mientras tanto, organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial son partidarios de que lo peor de la inflación ya ha pasado en 2022, tras subidas nunca antes vistas en décadas. Sin embargo, la inflación seguirá afectando al bolsillo de los ciudadanos durante 2023.