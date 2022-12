Los hoteleros retrasan a 2025 la recuperación del turismo en Córdoba

La Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) es menos optimista acerca de la recuperación del turismo en la provincia. Si el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba estimaba en un estudio que se podrían alcanzar los números de 2019 tras la primavera del año que viene, los empresarios del sector consideran que esa recuperación no llegará hasta el año 2025 y esperan, al menos, poder mantener las mismas cifras de este ejercicio en 2023.

Ha sido un año "de esperanza", según lo ha calificado el presidente de la entidad, Manuel Fraguero, si lo compara con 2021 y el fatídico 2020. El ejercicio ha cerrado con un 28% menos de pernoctaciones que en 2019, más o menos en línea con los datos registrados en 2016. Los turistas internacionales siguen siendo los grandes ausentes, con un 30% menos de pernoctaciones que quedan por recuperar.

Y es que el aumento de las noches de hotel es el gran reto de una ciudad que depende económicamente y en gran medida del turismo. La esperanza de los empresarios del sector está puesta en la finalización de las obras del Palacio de Congresos y, además, en la posible llegada de aerolíneas turísticas tras la remodelación del aeropuerto de Córdoba. Para Fraguero, Córdoba es ideal para albergar turismo mice y espera que con este espacio y el recién inaugurado Palacio de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero (para el que piden algún medio de transporte que lo conecte con el casco urbano) la ciudad pueda recuperar grandes eventos vinculados a la joyería, la maquinaria o a la gastronomía, con el aceite y las siete denominaciones de origen de la provincia como bandera.

Asia y el Golfo Pérsico son dos importantes zonas emisoras de turistas a Córdoba, según Aehcor. Los visitantes vienen atraídos por la cultura y el patrimonio cordobés y desde la entidad esperan que el año que viene haya buenas noticias acerca de las conexiones por avión y el transporte en general. Para Fraguero es también importante poder contar con suficientes líneas de autobús que conecten la capital con el resto de la provincia para potenciar zonas como la Subbética o el Valle del Guadalquivir que, considera, "son una maravilla", y tienen mucho que ofrecer en cuanto a turismo rural.

Sin embargo, según la última medición del INE del turismo nacional y receptor a partir de la posición de los teléfonos móviles, Córdoba recibió, hasta octubre de este año, 216.302 turistas. De todos ellos, 195.293 provienen de Europa, 14.043 provienen de América del Norte, 3.936 de África, 3.362 de Sudamérica, 2.796 de Asia, 575 de Centroamérica y el Caribe y 127 de Oceanía.

Los franceses son los que más recalan en Córdoba, 51.541 lo hicieron hasta octubre de este año, según la pista que han dejado sus teléfonos móviles, 39.791 de los viajeros europeos eran holandeses, 19.923 ingleses y 14.402 alemanes, las nacionalidades que más visitan la ciudad.

Desde la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba consideran "un milagro" que los turistas recalen en Córdoba, pues la promoción de la ciudad es escasa. Según Manuel Fraguero, los touroperadores no tienen a la ciudad en sus mapas, por lo que no pueden ofrecerla a sus clientes. Más de un millón de visitantes, según sus cuentas, pasan por la ciudad y no pernoctan.

Promocionar la provincia, sin embargo, "no es solo trabajo del Imtur", sino que se trata de una implicación de todas las instituciones, explica el presidente de Aehcor, que cifra en "varios años" el tiempo que se lleva situar Córdoba en el radar del turismo internacional.