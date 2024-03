Córdoba tiene ya el agua potable asegurada durante tres años

Córdoba tiene ya el agua potable asegurada por espacio de tres años. Así lo ha asegurado el alcalde de la ciudad, José María Bellido, momentos después de que agua haya vuelto a fuentes ornamentales como la de los Jardines de Colón, tras meses sin ella. El corte del agua de las fuentes ornamentales fue una de las medidas de ahorro que tomó Emacsa después de que Córdoba entrara el pasado mes de noviembre en situación de emergencia por sequía. Era la primera vez en este siglo que Córdoba entraba en estado de emergencia por sequía. Habría que remontarse a 1999 para recordar un escenario similar.

En situaciones como esta, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir obliga a las administración municipal, en este caso al Ayuntamiento de la ciudad a diseñar un plan de ahorro que conlleva una serie de medidas; entre ellas, la de que las fuentes municipales dejen de manar agua. "Afortunadamente, en los últimos tres meses, con las lluvias caídas, se está revertiendo la situación de sequía bastante importantes que teníamos", ha detallado el alcalde.

Bellido ha recordado que Córdoba estaba en esa situación porque el pantano que abastece a la ciudad de agua para consumo humano, el del Guadalmellato estuvo durante dos meses consecutivo con un nivel de agua por debajo de los 45 hectómetros cúbicos. Antes de que llegara esa racha positiva de lluvias llegó a estar incluso por debajo de los 40 hectómetros cúbicos, lo que significaba que con el consumo anual que tiene Córdoba, unos 20 hectómetros cúbicos, ya no había agua ni para dos años", ha puntualizado. "La importante racha de lluvias de estos últimos meses ha supuesto que el nivel de ocupación del pantano sea de casi 75 hectómetros cúbicos", ha añadido.

El regidor ha señalado que con esa ocupación Córdoba ya está en condiciones de salir de la situación de alerta, "pasar a una situación de prealerta y a punto de pasar a la situación de normalidad, cuya frontera está precisamente en 75 hectómetros cúbicos". Bellido ha puntualizado que "tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo", dado que la situación de falta de agua "ha venido para quedarse; el cambio climático ha venido para quedarse", ha insistido. No obstante, ha asegurado que en lo que va de año ha caído más agua en Córdoba que entre enero y agosto de 2023.

"Ahora estamos en una situación parecida, no mejor, a la que teníamos hace dos años; en diciembre de 2022 estábamos ya en una preocupante situación de alerta, una situación en la que si no llovía lo suficiente sabíamos que podríamos tener problemas en el futuro, aunque no inmediato, con lo cual no podemos lanzar las campanas al vuelo y decir que la sequía está superada" , ha sentenciado.

Bellido ha detallado que se ha producido un ahorro "importante" de agua potable durante 2023 en el consumo de la ciudad, "un 3,4%", "lo que es una buena noticia, porque quiere decir que la concienciación en la ciudadanía sobre la situación de sequía ha tenido efecto". El alcalde ha añadido que el Ayuntamiento de Córdoba ha tomado muchas medidas de ahorro de agua, "entre las que figura apagar las fuentes o eliminar durante bastante tiempo el baldeo". Esas medidas de ahorro han supuesto, según ha subrayado, que el consumo municipal se haya reducido un 30% en 2023.

El regidor ha destacado que la situación actual de sequía le permite ya al Ayuntamiento recuperar el agua en las fuentes de Córdoba. Bellido ha informado que se mantenían en la ciudad fuera de servicio 92 fuentes ornamentales y que en principio son ocho las que recuperan el agua, entre ellas también, junto a la de los Jardines de Colón, la de la plaza de las Tendillas. "Emacsa ya lo tiene todo planificado para que, además de estas ocho, antes del próximo viernes, 22 de marzo, habrá un total de 76 fuentes ornamentales en funcionamiento", ha explicado. "Y antes de la primera quincena de abril se van a recuperar otras cuatro fuentes, las que están en las barriadas", ha añadido.

Bellido ha explicado que "luego quedarían otras cuatro fuentes por poner en marcha, pero aprovechando que se han vaciado, se les ha hecho unos estudios en los que se les ha detectado que tienen una serie de problemas, que vamos a reparar para ponerlas también en servicio en los próximos meses", ha apuntado. El alcalde ha insistido en que "tenemos agua garantizada para tres años, pero no estamos mejor que hace dos años, por lo que es importante seguir ahorrando agua, porque la situación de falta de lluvias ha llegado para quedarse". Además, ha destacado que "tenemos que estar muy orgullosos de que Córdoba es una de las ciudades con menor porcentaje de fugas o un mayor porcentaje de eficiencia en su red de distribución de aguas. No hay apenas fugas, estamos rozando la excelencia gracias a Emacsa, que es una de las empresas de su sector más eficientes de España".