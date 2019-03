Córdoba Ecuestre supera los 60.000 espectadores en 2018 con 'Pasión y duende'

Córdoba Ecuestre ha registrado un total de 60.548 asistentes en 2018 al espectáculo Pasión y duende del caballo andaluz, que ofrece en las Caballerizas Reales. Al respecto, el presidente de la entidad, Rafael Blanco, ha defendido que "Córdoba Ecuestre se ha convertido en el mejor embajador de la marca Córdoba por el mundo".

Los datos suponen un aumento de más de 4.000 espectadores con respecto a los registros de 2017, con un crecimiento de un 7,30% al cerrarse el anterior ejercicio con 56.428 asistentes.

En este sentido, Blanco ha asegurado que "continuamente estamos trabajando por mejorar, para tener un espectáculo de nivel" respecto a la ubicación, en el patio exterior de Caballerizas, y en cuanto a la comodidad y disposición de los espectadores para que "cumpla con los estándares de calidad".

Desde Córdoba Ecuestre, han destacado otras citas programadas a lo largo del año que han compuesto la oferta de la entidad. Así, Arte Ecuestre en los Patios y la Feria de Córdoba atrajeron a 3.217 espectadores.

Además, 2018 ha sido un año importante para la entidad cordobesa en cuanto a los eventos internacionales gracias a las colaboraciones en Eslovenia y Rusia. Las actuaciones en en el Lipica Stud Farm y en el XI Festival Internacional de Spasskaya Tower, donde ofrecieron hasta siete espectáculos en la Plaza Roja de Moscú.

Por lo tanto, Rafael Blanco ha apuntado que su producto turístico es "el principal atractivo nocturno" de Córdoba y el que más crece, a pesar de que "Córdoba sigue estando a la cola" en los niveles de pernoctaciones.

Titularidad de las Caballerizas Reales

Rafael Blanco ha anunciado también que, respecto a la titularidad de las Caballerizas Reales, "la novedad es que no hay novedad". A pesar de que la prórroga termina el 14 de abril, Córdoba Ecuestre aún no tiene noticias al respecto pero sus intermediarios "aseguran que todo va bien y que no hay ningún problema".

Blanco ha aclarado que "los índices siguen creciendo y los acuerdos se siguen produciendo", por lo que "no tenemos ninguna inquiteud". No obstante, el presidente ha remarcado que "se deja todo para el último minuto, ha habido tiempo para haberlo hecho".