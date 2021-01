El Consejo del Movimiento Ciudadano renueva sus representantes con la participación de 15 consejos de distrito

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba ha acogido el acto de constitución del nuevo Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) con el que se culmina el Proceso de Renovación de los Órganos Municipales de Participación Ciudadana, iniciado en el año 2020. Se han elegido los representantes de los 15 consejos de distrito de la ciudad, así como de las federaciones, consejos sectoriales y de la asamblea ciudadana.

El nuevo Consejo del Movimiento Ciudadano estará presidido por Juan Andrés de Gracia (Consejo de Distrito Poniente-Sur), que renueva al frente del CMC, y contará con Juana Pérez Girón (Consejo de Distrito Centro), como vicepresidenta; José Luis Blanco Lora (Federación de Vecinos Al-Zahara), como secretario; Juan Serrano Muñoz (Federación de Peñas), como vicesecretario; y los vocales Sacri Pozo Cerrato (CD Alcolea), Juan Miguel Caballero Leiva (CD Villarrubia) Teresa Caballero Luque (CD Noroeste) Francisco Bellido Muñoz (CD Levante), Francisca Navarrete Márquez (FAVV Al-Zahara), Rafael Bados Moreno (Local de Comercio). A ellos se suma María del Carmen Cañete Sevillano como apoyo administrativo.

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, ha destacado que “pese a los obstáculos de este año tan complicado, teníamos muy clara la importancia de la renovación del Consejo, tal y como correspondía, para mí era fundamental cumplir con este mandato de renovación que se ha producido, además en personas, ya que hay en torno a un 40% de caras nuevas en el CMC que inicia desde hoy su andadura”.

De Gracia ha señalado que “también hemos conseguido ampliar la participación, ya que hemos conseguido crear un nuevo Consejo de Distrito, con el que ya somos 15. Me refiero al Consejo de Distrito de Levante-Este, que agrupa a los vecinos de la Carrera del Caballo, y que responde a una necesidad de la zona”.

En este sentido, el presidente del CMC ha destacado que ”en este nuevo CMC también hemos conseguido que estén presentes los representantes de asociaciones que trabajan con personas con discapacidad. Solo se nos ha quedado en tintero la presencia de representantes del Consejo Local de la Juventud y de Consumo, pero trabajaremos para que puedan estar presentes”.

Acerca de la composición del nuevo CMC, De Gracia ha resaltado “la paridad en los cargos de las personas que me van a acompañar en mi candidatura. Era importante conseguir una presencia igualitaria de compañeros y compañeras. A partir de ahora el Consejo del Movimiento Ciudadano debe tener esta paridad e igualdad de género no como un concepto teórico, sino como una práctica a la cual se ata. Tenemos por delante cuatro años, que esperamos no estén condicionado por esta pandemia, en los que podamos seguir trabajando por la ciudad y nuestros barrios de forma desinteresada y sin ninguna remuneración”.

El acto celebrado en el Salón de Plenos ha estado presidido por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha deseado “toda la suerte del mundo a este nuevo CMC” y ha destacado la importancia de “forjar un modelo de ciudad basado en el diálogo y en el que todos nos sintamos representados. Córdoba somos todos y para ello es fundamental contar con la opinión de nuestros vecinos a través de un órgano clave e imprescindible como es el Consejo del Movimiento Ciudadano”.

Bellido ha reiterado la intención de “entablar un diálogo constante con el movimiento ciudadano ante cualquier nuevo proyecto e iniciativa que se emprenda desde el gobierno municipal, tal y como hemos venido haciendo durante la primera parte de este mandato, para hacer de Córdoba una ciudad mejor para nuestros vecinos y vecinas”.

Acerca de este nuevo CMC, la teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Eva Contador, ha destacado “la importancia de la participación ciudadana para este equipo de gobierno que, pese a los momentos tan complicados que hemos vivido en 2020 por las limitaciones de la pandemia de la covid-19, ha conseguido culminar todo el proceso de renovación de los diferentes órganos municipales de Participación de Ciudadana, que finaliza hoy con la renovación del Consejo del Movimiento Ciudadano, órgano clave de representación en la ciudad y de interlocución con el equipo de gobierno”.

La delegada ha querido “agradecer la disponibilidad y el esfuerzo de todos los representantes de los consejos de distrito, federaciones y asambleas que se han tenido que amoldar a las medidas sanitarias de cada momento sin que haya supuesto una merma en los procesos de participación de la ciudadanía”. De la misma manera, Contador agradece y felicita a Juan Andrés de Gracia, por “apostar y liderar este equipo y por el buen trabajo realizado en los cuatro años anteriores al frente del CMC”.