El Consejo de Distrito Sur de Córdoba pide explicaciones sobre el funcionamiento de la Normal de Magisterio

El Consejo de Distrito Sur ha realizado una serie de peticiones al Ayuntamiento de Córdoba sobre el funcionamiento de la antigua Normal de Magisterio, ya que, según indican, siguen encontrándose con una "total indiferencia" por parte de algunos concejales.

Según asegura el colectivo, la delegada de Transformación Digital, Lourdes Morales, afirmó que "el Ayuntamiento de Córdoba busca una nueva sede -diferente a Magisterio- para trasladar el Centro de Procesamiento de Datos (CPD), donde se alojan todos los servicios digitales y tecnológicos municipales". Ante esta información el Consejo del distrito sospecha que no se va a utilizar el edificio de la Normal.

Además, piden a la delegada que acuda al Consejo de Distrito para informar de los cambios sobre el futuro del edificio. "La concejal fue invitada a una reunión que se celebraba el 13 de septiembre con 15 días de antelación y no solo no asistió, sino que no justificó su ausencia", subrayan los vecinos.

También reclaman un Plan de Uso del edificio para el vecindario y organizaciones del distrito. Quieren que este acuerdo sea establecido entre el gobierno municipal y dicho consejo de distrito.

Por otro lado, el consejo denuncia el conflicto interno entre la empresa constructora y el Ayuntamiento por las deficiencias tras las rehabilitación de la Normal, que ya llevan más de dos años.

En cuanto a la Biblioteca, que continúa cerrada, también expresan su malestar. "Ahora ni hay Biblioteca en la Normal, ni en el Centro Cívico Arrabal del Sur, los jóvenes se tienen que ir a otras bibliotecas de fuera del distrito para estudiar", lamenta el colectivo.

Según han apuntado, son tres las delegaciones municipales "que no tienen en cuenta la voz del Consejo del Distrito Sur, actitud que nada tiene que ver con la reunión mantenida el pasado 23 de julio con el alcalde, Gerencia y Deportes".

Finalmente, el Consejo de Distrito Sur recuerda que el Reglamento de Participación Ciudadana debe cumplirse y ruega que cuando el consejo solicite la asistencia de algún concejal, que este asista o justifique su imposibilidad "para acomodar otras posibles fechas", porque "la callada por respuesta crea conflictos que nadie quiere".