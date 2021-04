Los vecinos del Distrito Sur de Córdoba se concentran para reivindicar el uso de la Normal de Magisterio para la ciudadanía

Los vecinos del Distrito Sur de Córdoba, estudiantes y grupos políticos de la oposición se han concentrado una vez más este martes, 6 de abril, para reivindicar la apertura y utilización de La Normal de Magisterio como espacio para la ciudadanía, la puesta en uso de la biblioteca y el adecentamiento y acabado del perímetro de la zona. El edificio, a día de hoy, alberga a los trabajadores del área de Transformación Digital del Ayuntamiento en dos de sus plantes y según informó el alcalde en diciembre, se convertiría en la sede del Polo Digital de Córdoba.

La presidenta en funciones del Consejo de Distrito Sur, Mariló Damián, ha insistido en que así como ahora están los trabajadores de Transformación Digital, "es necesario y prioritario que el Ayuntamiento abra la primera planta a los vecinos y la biblioteca", sobre todo, insiste, para el uso de los estudiantes y jóvenes que en el barrio "no tienen espacios deportivos ni de ocio seguro, ni sitio con wifi y ordenadores que puedan usar".

En estos barrios de Córdoba solo hay disponible "una pequeña biblioteca en el centro cívico Arrabal del Sur", con lo cual reivindican la apertura de la que está ubicada en la Normal, "tan necesaria para la ciudad y para descentralizar otras bibliotecas".

El edificio permanece cerrado al barrio pese a que el gobierno del popular José María Bellido recepcionó la obra en noviembre del año 2019, según denuncian, y colectivos como el Centro Cultural Amigos del Folklore, dedicado a la danza, Asociación Cultural Aquí y Ahora Teatro y la agrupación de entidades La solidaridad tarea de todos reivindican espacios para desarrollar sus actividades.

Durante el verano del año 2020, el edificio abrió al fin sus puertas tras décadas de espera y lo hizo para albergar a los trabajadores del área de Transformación Digital del Ayuntamiento, situación que trajo consigo la crítica inmediata de los vecinos ante la "falta de comunicación y diálogo" por parte del Consistorio.

Las últimas noticias sobre el edificio se dieron en diciembre del año pasado, cuando el alcalde informó que se convertiría en la futura sede del Polo Digital de Córdoba, albergando más de 70 iniciativas, entre empresas y asociaciones de emprendimiento digital.

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha asistido a la manifestación y ha informado de que su grupo municipal va a preguntar, en el próximo Pleno, sobre "ciertas dudas que tenemos que tienen que ver con el final de obra y la recepción del edificio" y ha indicado que insistirán en saber por qué no se puede utilizar por el barrio y los ciudadanos este edificio "que ha costado tanto", cuestiones que "nos hacen pensar que algo no se hizo o no se está haciendo bien".

Para IU, lo que sucede con la Normal es “un ejemplo más del abandono al que los somete el Gobierno municipal, que presume de haber puesto en marcha este edificio cuando en realidad ha traicionado a los vecinos y a las vecinas del Sur de la ciudad al querer darle unos usos que no se corresponden con los que estaban comprometidos ni con los que necesita el barrio”.