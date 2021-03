El Distrito Sur de Córdoba reclama la apertura de la biblioteca de la antigua Normal de Magisterio

El Consejo de Distrito Sur ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba la apertura de la biblioteca que se encuentra en la antigua Normal de Magisterio. Este órgano ha lamentado que se trata de un espacio que no se puede abrir "porque no está equipado y porque no hay personal", al tiempo que ha recordado que la biblioteca "ya está terminada, por lo que solo hace falta tener interés y abrirla al distrito y al resto de la ciudadanía".

Desde el Consejo de Distrito Sur, además, han insistido en la necesidad de que esta sala se abra para dar respuesta a los estudiantes de esta zona de la capital ante las diferentes convocatorias de exámenes y pruebas a las que se vayan a presentar y ha recordado que en estos barrios de Córdoba solo hay disponible "una pequeña biblioteca en el centro cívico Arrabal del Sur".

Sin embargo, ha denunciado que se trata de una sala con aforo limitado, en la que para poder retirar libros hace falta cita previa.

Por ello, ha reclamado al alcalde de Córdoba la apertura de la biblioteca incluida en la antigua Normal de Magisterio, que abrió sus puertas en julio del año pasado, un edificio en el que se encuentran, entre otros profesionales, trabajadores del área de Transformación Digital del Ayuntamiento.