El Colegio de la Abogacía de Córdoba estalla contra la huelga de funcionarios judiciales: "Pedimos que se nos respete"

"¿Cómo preparamos un juicio sin saber si se va a celebrar mañana o no?". Esa es la tesitura a la que se enfrentan los abogados en España y que desde el Colegio de Córdoba han denunciado este miércoles alegando que desde el 26 de enero de 2023 sufren "una situación insostenible" provocada por la huelga de letrados (LAJ), que terminó con 4.000 juicios y comparecencias suspendidos en Córdoba y 30 millones de euros paralizados, y la actual huelga de funcionarios que avanza ya por su segunda semana.

El 90% de los funcionarios judiciales de la provincia están secundando estos paros y, tras no alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Justicia en su segunda reunión, volverán a protagonizar un parón a nivel nacional de 24 horas el próximo 4 de mayo. Ante esta situación, el Colegio ha recriminado que es "la abogacía quien está sufriendo las consecuencias de la huelga", pues "los LAJ ya han tenido su subida y los funcionarios tendrán sus nóminas a final de mes, mientras que los abogados llevan sin facturar desde principios de año".

Como ha asegurado el decano, Carlos Arias, se estima que solo en la capital cordobesa se estén suspendiendo unos 50 juicios al día desde el 26 de marzo, además de declaraciones y otras consignaciones. De seguir así, en palabras del decano, la abogacía se irá a "la ruina" económicamente hablando: "Hay despachos de abogados que llevan tres meses sin cobrar", ha reclamado la institución.

"Pedimos que a la abogacía se le respete como se merece y se le tenga en cuenta. Por eso reclamamos que los huelguistas tengan cierta consideración y al menos avisen con tiempo de que se suspende un juicio", ha reivindicado Arias, quien ha hecho especial hincapié en que son los abogados quienes tienen que "consolar a aquellos a los que se les aplazan sus juicios, que son los grandes perjudicados". Y es que el decano ha asegurado que, por motivo de las huelgas, la Justicia española lleva aproximadamente "un año de retraso en sus vistas, lo que se suma al retraso acumulado de años atrasados".

"La situación de la Justicia ya estaba mal y estos paros y huelgas lo único que han hecho es darle la puntilla", ha señalado Arias, quien ha explicado que, para tener un juicio penal a día de hoy en Córdoba, habrá que esperar entre dos y tres años: "El sistema no funciona. A todos los funcionarios se les llena la boca hablando de la ciudadanía, pero les trae al pairo suspender juicios de los que dependen la vida de muchas personas", ha criticado con dureza el decano, quien ha lamentado que el "millonario proyecto de la Ciudad de la Justicia de Córdoba cierre sus puertas a las 17:00 todos los días sin turnos de tarde".

Además, Arias ha incidido en la necesidad de cambiar el sistema judicial español, que tiene "una imagen tercermundista" en muchas situaciones: "Hay que poner más medios personales y materiales porque el sistema judicial está obsoleto. Necesitamos leyes más rápidas y que se quite la burocracia para simplificar todo el papeleo que llega. La Justicia en España tiene una imagen de ser lenta y poco eficaz, y ahora más", ha asegurado.

La solución pasa por "sentarse a dialogar"

Desde el Colegio de Abogados de Córdoba no ven que "pueda haber una solución rápida y estable" a la huelga. Es por eso que han exigido tanto a los huelguistas como al Ministerio de Justicia "sentarse a dialogar" con el fin de "llegar a acuerdos que no dejen pan para hoy y hambre para mañana".

"La solución pasa por que a la Justicia se le dé lo que se merece con sus tablas salariales y cumplimiento de los acuerdos de manera escalonada. Los funcionarios son privilegiados porque tienen sus salarios asegurados y, con la que está cayendo en España, pasan por situaciones más boyantes que en otros sectores", ha comentado con crítica.

Como ha advertido Arias, la Justicia está "entrando en bucle", pues está prevista que esta huelga escalonada la continúen próximamente los jueces y fiscales de España para pedir una subida salarial equitativa a la de los letrados y la posible futura subida de los funcionarios. "Si lo hacen los jueces, se me caen los esquemas que me quedan porque son un poder del Estado; no se pueden poner de huelga por una reclamación salarial", ha recriminado el decano.

Manifestación a favor de la abogacía

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha mostrado su total apoyo a los compañeros que se van a manifestar a favor de la Abogacía el próximo jueves 27 de abril. "Los abogados somos la cuarta pata de la mesa y, sin esa pata, se va al garete la Justicia. Desde el Colegio apoyamos que se visualice en toda España a la abogacía, no van con nosotros las reclamaciones que se están haciendo en los últimos meses", ha protestado el decano de la institución.

"En 1996 hubo una huelga de la abogacía de Córdoba y se les dijo por el Tribunal Supremo que por reclamaciones salariales no se podían alterar los derecho fundamentales. Se ganó en Córdoba pese a que el Tribunal Supremo negó que se pudiera paralizar la Justicia por tribuciones judiciales, poque eso era una vulneración de la tutela", ha puesto como ejemplo Arias ante la "injusta" situación actual por la que pasa el sector, afectada por las huelgas de letrados y funcionaros en toda España.