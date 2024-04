Cintia Bustos: "El turismo de festivales ha aumentado y en Córdoba es una asignatura pendiente"

Cintia Bustos, a sus 28 años, ha asumido como segunda teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba el presente mandato y tiene ahora más responsabilidades que en el anterior, cuando fue presidenta del Imgema y concejala de Juventud. En esta última concejalía repite, pero también tiene responsabilidades como Recursos Humanos, Gestión y Salud y Consumo, con el reto de mejorar los programas dedicados a los jóvenes, este año con menos presupuesto, y de estabilizar y mejorar las condiciones de la plantilla de los trabajadores del Consistorio.

-Ha sido la concejala más joven que ha tenido el Ayuntamiento en su época democrática, ¿Qué balance hace de esa experiencia?

-Evidentemente, la responsabilidad ha aumentado y creo que el mensaje a destacar es que la gente joven sí está preparada para que se le den cada vez más responsabilidades. Ahora hay más experiencia y afrontas los problemas de otra manera, relativizas las cosas mucho más, hay problemas que en el mandato anterior me hubieran parecido un mundo, y hoy son un poco más del día a día. El cambio principal es la experiencia que he cogido en los años anteriores y la confianza que el equipo ha depositado en mi.

-Hablaba de la responsabilidad y ahora aparte de Juventud lleva también Recursos Humanos, que es una delegación muy sensible...

-Evidentemente de primeras asusta, te ves un poco como al borde de un precipicio en el que no sabes dónde vas a caer, pero tengo la suerte de contar con un equipo muy bueno que en todo momento me ha hecho sentir respaldada. Ellos tienen esa experiencia que me ha ayudado mucho a que en poco tiempo me haya sentido confiada con las decisiones que he ido tomando, pero no sería humano decir que no tenía miedo. Destaco algo y es la ilusión, que de alguna manera se vea respaldado tu trabajo del tiempo anterior y la oportunidad de crear algo desde cero, porque en Recursos Humanos vas a plantear lo que quieres que sea la administración en el futuro, en cuanto a los puestos de trabajo y funcionarios, eso es algo muy apasionante, saber que en la administración que quede en los próximos años hemos aportado un granito de arena.

-¿Cómo está la salud de los trabajadores del Ayuntamiento?

-A mi me llama la atención el número de jubilaciones que está previsto para los próximos años. Es ley de vida de la propia administración, pero tenemos que estar atentos a que el ciudadano de a pie no note esos cambios. También hay que darle una buena calidad de vida al trabajador municipal, no solamente para que sea atractivo para otra gente que quiera formar parte de los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento, sino que yo soy fiel defensora de que cuando la gente está contenta en su puesto de trabajo lo hace de otra manera, se siente cómodo y se refleja en el esfuerzo. Estamos trabajando mucho en las medidas de conciliación, en actualizarlas, en que sea una administración del siglo XXI, europea, donde los trabajadores se sientan cómodos. Hay que ser conscientes de que la administración ha ido envejeciendo y tenemos que actualizar incluso la relación de puestos de trabajo conforme a las nuevas necesidades que la sociedad demanda. Una administración no es estática, se tiene que acomodar al ciudadano y eso nos lleva a que haya una serie de figuras que no estaban y que ahora tenemos que incorporar.

-¿Cuáles son?

-Tenemos la del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, que es uno de los que está siendo más exigente en cuanto a qué figura vamos a introducir en la relación de puestos de trabajo, teniendo en cuenta que no existía. Es un espacio que da una visibilidad y un escaparate en cuanto a organización de eventos, pero nos vemos en la necesidad de actualizar el perfil.

-Ha salido la lista definitiva de la controversial oposición a bomberos, ¿En qué punto está?

-Ahora mismo estamos con la entrega de documentación y a la espera de comenzar con el curso de formación previo a formar parte del cuerpo de bomberos como tal. Esperándolos con los brazos abiertos no solamente porque ha sido una oposición muy larga y muy complicada, sino porque hacen falta los bomberos en el parque.

-¿Qué se puede hacer para evitar que se repita una situación así?

-Nosotros queremos depurar los procesos selectivos al máximo. Este ha sido de los procesos selectivos más complicados de este Ayuntamiento, pero la picaresca existe y esta vez fue de agentes externos, no hubo filtración por parte de nadie del Ayuntamiento, entonces es muy complicado. Sí es cierto que el tener una buena comunicación con todo el mundo ha facilitado mucho que esto se esclareciese rápido. Quiero agradecer y reconocer la honestidad y honradez de los propios opositores, porque automáticamente lo denunciaron, el sindicato se puso en contacto con el área, todo fue muy rápido y eso es importante.

-¿Se han tomado ya medidas?

-El tribunal ha acordado ahora que los móviles se dejen fuera del aula, me consta que revisan que no hay nadie fuera que pudiese hacer sospechar que alguien estuviera usando pinganillo, pero al final son cosas muy externas, por muchos ojos que le pongas y mucho cuidado que tengas. Todo lo que está en nuestras manos lo hemos hecho, asegurándonos de que no seguía viciado el proceso, por garantía para el propio opositor que es el que realmente sufre las consecuencias. La persona que las hace no es consciente del daño que le hace a chicos que llevan años preparándose una oposición.

-Fue una oposición súper demandada, había 600 personas...

-Efectivamente, todos los procesos selectivos del Ayuntamiento tienen una buena acogida, la gente las espera, pero por el interés que generan destacan tanto bomberos como policías.

-Juventud es quizás su insignia, se ha recuperado el Quiosco de la Música, la marca Planneo cumple ya cuatro años...

-Una semana antes de la pandemia fue el gran estreno de Planneo Córdoba Joven y han sido cuatro años de muchos proyectos bajo el paraguas de esa marca, estamos muy orgullosos de ese trabajo, el de todo el equipo, porque el concejal es la cara visible, pero si no tiene un buen equipo detrás todos los programas se van a quedar cortos. Juventud ha conseguido ponerse a la altura de otras delegaciones.

-¿Qué ideas y proyectos tiene para Juventud en este mandato?

-Seguiremos apostando por la formación porque la gran demanda de la gente joven es el empleo, queremos intentar que todos los jóvenes que se quieran quedar en su ciudad se puedan quedar y el que se quiera ir lo pueda decidir. Seguiremos trabajando de la mano de los empresarios para facilitar el acceso a ese empleo y seguiremos también trabajando para ser apoyo y escaparate de los jóvenes artistas, que sin duda ha sido la seña de identidad de los últimos cuatro años. Acabamos de sacar el Vito, que es una de las acciones dentro de Córdoba Identidades, y tenemos otra sorpresa para seguir intentando que las señas de identidad más cordobesas sean atractivas para la gente joven. Uno de nuestros objetivos para este y el año que viene es poner en marcha el Consejo Municipal de la Juventud, queremos que sea un órgano de consulta para el uso de los espacios, que esperamos que sean más, y actividades. Trabajar la participación es uno de nuestros objetivos y creo que es el más complejo porque es muy difícil llegar a todos los rincones de la ciudad, aunque no lo parezca.

"Son muchos los jóvenes con ganas de emprender, con muy buenas ideas, que lo que necesitan son los medios"

-¿Están identificados los colectivos que van a participar?

-Ahora estamos en un proceso de construcción de cómo va a ser y queremos hacerlo lo más amplío posible, atendiendo a la realidad de la juventud. A lo mejor tenemos que plantear un modelo que no solo sea de asociaciones, sino de movimientos. Los movimientos tienen una voz muy potente porque representan a un gran número de colectivos, entonces tenemos que configurarlo de manera que todos tengan cabida y que sea atractivo y sea útil, porque si lo encorsetamos y lo hacemos muy burocrático es muy complicado que sea atractivo.

-¿Estaba la juventud de Córdoba apagada o abandonada?

-El trabajo de la delegación ha sido bastante bueno incluso en años anteriores, pero es verdad que hacía falta abrirse más, llegar a más rincones, a más jóvenes, y que se sintieran representados con las actividades que se hacen. Durante estos cuatro años se ha hecho mucha escucha activa, cada vez que intentamos sacar un programa consultamos a colectivos y jóvenes, porque nos hemos dado cuenta en el proceso de que si lo hacíamos de manera aislada no llegaba igual de lejos que cuando había un trabajo previo con jóvenes artistas o con empresarios, emprendedores de la ciudad, eso ha sido la gran diferencia. No es tanto que la juventud cordobesa estuviese apagada, yo creo que son muchos los jóvenes con ganas de emprender, con muy buenas ideas, que muchas veces lo que necesitan son los medios. Lo que hemos trabajado es que sepan que los recursos son para ellos y esos cambios han conseguido que muchos se sientan identificados y se sumen.

-¿Qué le hace falta a los jóvenes de Córdoba?

-A los jóvenes de Córdoba les falta que vengan más oportunidades a su ciudad, negar que el trabajo es necesario para nuestra vida sería una utopía, todos necesitamos un puesto de trabajo que nos dé estabilidad e independencia y decidir qué queremos hacer, si nos queremos quedar, ir, emprender o trabajar para una administración. Creo que seguimos necesitando que Córdoba siga creciendo y nos dé oportunidades laborales a todos los jóvenes y, por supuesto, alternativas de ocio, en mayor medida gratuitas. No todos los jóvenes tienen los mismos medios, pero sí tienen el derecho a disfrutar de su ciudad y nosotros de darles ese ocio alternativo que muchas veces los saque del menos saludable.

-En este ocio, y ya se ha hablado alguna vez, hace falta un espacio para festivales y conciertos al aire libre...

-El turismo de festivales ha aumentado y en Córdoba es una asignatura pendiente el traer ese tipo de eventos que repercuten positivamente en la ciudad y son demandados por la gente joven. Sí seguimos necesitando espacios en los que poder tener ese ocio y ese disfrute, ya el Quisco Joven ha sido una batalla ganada, pero se nos queda pequeño porque para muchos de los eventos que organizamos necesitamos espacios más grandes. Estamos ahí trabajando, porque el alcalde es consciente de que se necesitan espacios de ocio para la gente joven y estamos intentando plantear algún proyecto, para antes de que termine el mandato, para que los jóvenes puedan ir a divertirse, hacer deporte, disfrutar de conciertos y que tengamos un sitio de referencia.

-¿El Córdoba Arena, puede ser?

-(Ríe) Tenemos ideas, pero tenemos ideas diferentes, algunas de ellas en mi cabeza suenan a locura, pero luego pienso que Córdoba se merece eso. Hay un par de ideas en algunos rincones de la ciudad que si saliesen, serían un referente para jóvenes y gente de fuera.

-Ha caído la partida presupuestaria para Juventud este año, ¿por qué?

-La bajada no ha sido tan abismal ni muchísimo menos, aquí es bueno tener una negociación y un diálogo con los compañeros de Hacienda, es importante para todas las actividades. De todas maneras, nuestra actividad no se ve mermada, se hace una buena gestión de los recursos que tenemos y la actividad en sí no ha parado. En ningún caso está justificada la crítica de la oposición de que no hay una actividad para la juventud cordobesa, siempre estamos con los brazos abiertos para colaborar, nuestras puertas están abiertas y los medios los sacamos de donde buenamente podemos. Tengo un equipo que hace auténticas maravillas con el presupuesto, que de hecho históricamente no ha sido muy amplio, pero siempre hemos sabido darle la mayor flexibilidad y estirar al máximo esa cantidad de dinero para que la juventud no lo note.

"No sé si por ser mujer o por ser joven, pero sigo notando cómo le hablan a mi compañero hombre y a mi no"

-¿Cuál es la relación de Juventud con el colectivo LGBTIQ+?

-Nosotros, evidentemente, representamos a toda la juventud cordobesa, ellos forman parte del día a día, de las comunicaciones con la delegación de Juventud o al menos así lo intentan mis compañeros de la Casa, siempre dispuestos a escuchar a todo el mundo. Quizás por ser un tipo de gobierno como el que conformo estábamos marcados con unas ideas que hemos conseguido romper, más que nada porque yo creo que todo en esta vida avanza, todas las mentes se abren. La gente tiene una visión nuestra y hemos roto con muchos estereotipos que teníamos puestos. No te digo que no me equivoque o me quede corta en esas acciones que podemos llevar a cabo con la mejor de las intenciones, pero siempre estoy dispuesta a aprender, porque muchas veces estos colectivos lo que hacen es enseñarte puntos de vista que desconoces e incluso ideas que tú no tenías tan claras.

-Son colectivos que tiene unas necesidades que deben ser atendidas y ahora también se ha incorporado al Ayuntamiento como concejal José Carlos Ruiz, que seguro traerá mucho el tema a la mesa...

-Una delegación se nutre de la sociedad y estos colectivos tienen que tener un papel muy fuerte, sobre todo en una delegación como Juventud, donde tenemos la labor de educar y darle visibilidad a chicos y chicas que necesitan que se hable de esto. Se ha incorporado este nuevo compañero y la comunicación con él es completamente fluida, creo que además es un chico que le va a dar mucha calidad a este gobierno, y yo encantada de trabajar tanto con él como con Iván Fernández, que son nuestros referentes más jóvenes dentro de la corporación.

-¿Cuál es el uso actual de la Casa de la Juventud? Va a tener también una ludoteca...

-Tiene un banco de recursos y una sala de estudios, que es el éxito de la casa. Tenemos salas de ensayo, de sonido, chroma para grabar vídeo, cámaras de foto, equipos de sonido, micrófonos que se dan de manera gratuita a los jóvenes que lo solicitan, el parque de calistenia, eso es el día a día. Tenemos cursos de formación por parte de entidades y de Planneo Cualifica, la usamos para exposiciones y otras citas, AJE tiene su espacio en la casa para asesoramiento a emprendedores. Ahora vamos a hacer una remodelación de la parte de abajo para una ludoteca, que podrá ser usado por quien lo solicite y por chicos y chicas que ya son padres, es una manera de permitirles conciliar. La Casa está 100% activa.

-¿Ha sentido un peso extra por ser joven y además mujer?

-La necesidad de autoexigirme siempre la he notado, sobre todo los primeros meses, porque es una carga que afecta incluso a la salud mental. Quieres dar tanto la talla, quieres demostrar que la confianza que han depositado en ti es real y tú estás preparada para darla, porque el comentario que me llegaba siempre era: esta chica es una chica joven que no sabe hacer ni la o con un canuto, que eso lo he escuchado yo de primera mano, o esta chica no ha hecho nada en su vida, porque no hayas tenido una vida laboral muy amplia. Sí me siento con la capacidad de acallar ese rumor, esa visión que tienen de que como eres joven no tienes experiencia y no vas a saber hacerlo. Una concejalía no solo es un concejal, es un equipo que te asesora, te acompaña y te ayuda.

-El ser una delegación que además te afecta directamente hay otro tipo de cercanía...

-Yo soy joven y evidentemente en materia de juventud yo tenía un contacto directo con ellos y una cercanía, a mi me puedes hablar por Instagram, por WhatsApp y yo te voy a contestar. Ser joven es algo positivo para la delegación y creo que eso ha sumado mucho. Sí es cierto que sigo notando, aunque menos, no sé si por ser mujer o por ser joven, como le hablan a tu compañero hombre y a ti no, he llegado a actos donde saludan a todo el mundo menos a mi, eso sigue pasando, que tienes que imponerte más. Tenemos que hacer una reflexión de por qué la administración siempre ha estado envejecida y la gente joven no le han permitido jugar esos puestos de responsabilidad como ahora sí está pasando. Me lo tomo con filosofía y creo que es un ejemplo para otras corporaciones.

-Quizás sienta un precedente...

-Estos años atrás, donde era la más joven incluso de la historia democrática del Ayuntamiento, sí que lo he tomado con mucha responsabilidad, pero que si yo he podido cualquiera puede, si están cumpliendo con las expectativas por qué no incluir más gente joven en las listas municipales, por qué no más gente joven apostando por la Córdoba en la que van a vivir en un futuro.

-Ha dicho que no pensaba trabajar en política, supongo que ya lo tiene más claro...

-Está más claro por el simple hecho de que ya vamos por el segundo mandato. La política es apasionante, la municipal creo que es la más bonita que existe, el trato diario con el vecino, el trabajar con la gente. Si me preguntabas hace cinco o seis años si me veía aquí era imposible, no estaba en mis planes, mis planes no estaban ni aquí en Córdoba. Es un tren que pasa una vez en la vida y una experiencia que es inolvidable por todas las cosas que consigues hacer y la repercusión que tienen en la ciudad, es una experiencia que no sé si será la más bonita de mi vida pero en el top tres está.

-¿De qué se siente más orgullosa?

-Yo creo que por los logros chiquitos del día a día, cuando afecta a los trabajadores, cualquier pequeño logro en el que sientas que se hace justicia, eso me hace sentir orgullosa del trabajo del equipo. También la parte social, el trabajar con los niños de Puerta Verde es una de las cosas que más me ha marcado, son los proyectos que te enseñan que la administración pone corazón en lo que hace. Me siento orgullosa de trabajar con una realidad que a veces, por cobardía, no la miramos a la cara, me da lástima cuando hablamos de cruzar el puente como si aquello no fuese Córdoba. Esto es un proyecto apasionante para Córdoba, el querer cambiar la realidad de estos chicos te hace sentir útil, que es al final lo que tenemos que ser los concejales, útiles para los ciudadanos.