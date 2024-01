Miguel Ruiz Madruga: "El problema de Infraestructuras no ha sido la corrupción, sino la falta de planificación"

Miguel Ruiz Madruga es conocido porque fue el alcalde de Encinarejo desde 2011 hasta 2023, cuando dio el salto al Consistorio de la capital cordobesa asumiendo Participación Ciudadana e Infraestructuras, una delegación controversial por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, que investiga aún la Fiscalía, mientras estuvo al frente David Dorado.

-¿Cómo encontró la delegación tras el caso Infraestructuras?

-Infraestructuras es una delegación preciosa porque es muy importante para la ciudad, es un reto. Todo el mundo sabe que venía de tener problemas, pero eso siempre genera oportunidades, del caos, si se hacen las cosas bien, surgen nuevas bases y planteamientos. Creo que en estos pocos meses la delegación ha sufrido un cambio importante, un cambio a mejor, y eso ha sido fruto del compromiso que he encontrado en la plantilla, que lo ha pasado mal y ha asumido que había que hacer las cosas de otra manera. En estos cuatro meses hemos empezado a ver el cambio a mejor en la delegación.

-Tras lo ocurrido y ahora como responsable del área ¿Se siente más vigilado?

-Efectivamente eso está ahí, está judicializado y hay que dejar a la justicia que haga su trabajo y quien esté implicado, que asuma las consecuencias, pero la delegación está funcionando muy bien, más allá de esto. El problema de la delegación no ha sido el de la corrupción, sino que tenía unas bases de funcionamiento que no eran las más correctas, porque es una delegación tiene que tener un grado de planificación muy alto. Yo digo que tiene dos almas, por un lado damos soporte a la administración, a nuestros edificios municipales, colegios, el parque móvil y su taller, tenemos que sostener el mantenimiento de esa infraestructura interna. La otra parte es la faceta de cara al ciudadano, que es el mantenimiento correcto de la infraestructura de la ciudad y la generación de nuevos proyectos. Es una delegación que necesita mucha planificación y no estaba planificada, un problema que viene de muchas legislaturas atrás. Más allá de la corrupción, había que poner a la delegación en otro modo de funcionamiento. Ya tenemos resuelto los contratos estructurales, de soporte, como el de suministros, que dará mucha transparencia y agilidad en el pago, o el contrato de edificios y colegios.

-¿Se siguen revisando las facturas?

-Hemos hecho un buen análisis, porque se trata de no engañarse, hay que saber dónde estamos, cuáles son nuestras capacidades y luego plantear las medidas correctoras. Hemos pasado por un proceso que quedará a futuro. Todas las facturas que estaban comprometidas ya están judicializadas y la delegación está funcionando con total normalidad, con un volumen de facturación alto, pero con normalidad.

-¿Cuál es la situación de las infraestructuras de Córdoba?

-Nos queda mucho por hacer. Sería poco honesto decir que estamos bien, no lo estamos, pero soy muy positivo porque creo que haciendo las cosas con planificación y una hoja de ruta, se va a ir notando. En estos cuatro años vamos a dar una imagen distinta de ciudad. También me gusta mirar al pasado con honestidad, creo que ha habido buenos delegados de Infraestructuras que han hecho lo que han podido atendiendo al contexto y sus capacidades. Tampoco se trata de dar la imagen de que la ciudad está en un grado catastrófico, porque no es así, está mantenida, hace falta el impulso que le vamos a dar ahora para decir que estamos en la excelencia.

"Nos queda mucho por hacer. Sería poco honesto decir que estamos bien, pero soy muy positivo"

-¿Cómo está el estado de la ciudad tras las últimas borrascas?

-Nos hemos recuperado, ha sido un hecho que movió los cimientos de la ciudad, para nosotros como delegación ha sido positivo porque hemos entendido las grandes capacidades que tenemos si las ponemos en conjunto. Hemos asumido la responsabilidad de poner a la ciudad en su normalidad y todas esas capacidades inconexas se han puesto al servicio de esa recuperación, como si fuéramos uno. Esto ya nos ha marcado un camino y vamos a protocolizarlo como un procedimiento de actuación ante una situación de emergencia. Nuestras capacidades estarán protocolizadas para ponerlas al servicio de Seguridad y podremos dar una respuesta bastante mejor. Para ello vamos a dotar también a la delegación de elementos materiales, está en contratación la compra de vehículos para distintas unidades para alumbrado público.

-Tras ese análisis, ¿Qué quedó pendiente del mandato anterior?

-Teníamos pendiente un reto, que es el reto verde, que ha formado parte del debate del inicio de legislatura y entendíamos que teníamos que tener un compromiso serio con nuestra base arbórea. Está en contratación el plan director de arbolado, el gran instrumento que nos va a ayudar a decidir cómo vamos a crecer en masa arbórea, cuidarla, cómo adaptarla a la nueva situación climática, cómo va a condicionar el futuro urbanístico de la ciudad. Eso quedó aparcado y ha sido una actuación prioritaria.

-¿En qué punto está?

-Está en contratación, vamos a contar con una empresa externa que nos va a ayudar en su desarrollo. Es un plan que sobrepasa el criterio de legislatura, en el que vamos a implicar a todos los colectivos sociales que quieran participar, porque configura y define ciudad. Estoy muy esperanzado en que podamos tener un buen documento, que tenga su parte técnica y pueda ser alimentado por los colectivos sociales, porque tiene que perdurar, son proyectos estratégicos que cualquier gobierno llevará a cabo.

-¿No hay fecha para su puesta en marcha?

-Si todo el recorrido administrativo va bien, en el primer trimestre de este año, en marzo probablemente, podamos iniciar los trabajos de redacción, que durarán entre cinco y seis meses.

-Da la sensación de que la siembra de árboles en Córdoba es una cosa muy complicada...

-Yo lo que creo es que no ha habido una hoja de ruta. Se habla mucho de arbolado, pero los criterios de cómo manteníamos o sembrábamos lo decidía el concejal y los técnicos, y creo que eso da una visión muy pobre. Como gran ciudad que somos tenemos que tener un documento que nos ayude a tener una visión más moderna y adaptada. Ese plan determinará qué número de árboles hay que plantar cada año y nos compromete, compromete nuestra política de legislatura y más allá, porque hay que hacer una inversión importante.

-Pero más allá del plan, se han iniciado ya trabajos de plantación de árboles...

-Este 2024 vamos a plantar en torno a 2.000 árboles, no vamos a esperar al plan, no nos paramos. Córdoba está plantando y lo haremos hasta que permita la climatología, para retomar en noviembre. Estamos reponiendo las mismas especies que había en los alcorques, pero el plan va a determinar qué tenemos que plantar porque hemos estado plantando árboles inadecuado en determinadas calles, que no están creciendo sanamente. Además hay que darle una vuelta a nuestra estructura interna de parques y jardines, dimensionar el vivero para dar respuesta a esas próximas plantaciones.

-¿Cuáles serán las grandes obras de esta legislatura?

-En la parte de proyectos y obras estamos con una planificación importante para lanzar nuestro plan de obras. Ya mismo presentaremos las obras que vamos a realizar en 2024, obras muy demandadas, están redactados los proyectos e irán a contratación. Estamos planificando también el resto de ejercicios, hasta 2027.

"Nosotros a veces no hemos sido muy cumplidores con los compromisos que hemos adquirido con los vecinos"

-¿Qué será lo más importante?

-Tenemos ya mismo la remodelación de la calle Alfaros, una arteria importante de entrada al Casco Histórico. Obras tenemos muchas en todos los barrios, actuaciones integrales de arreglos de calles y también vamos a abordar arreglos parciales de calles, en torno a 20 actuaciones, para resolver deterioros puntuales.

-¿Tendremos en verano el plan de asfalto?

-El plan de asfalto es un esfuerzo que tiene que ser sostenido en la ciudad, vamos a volcar entre 9 y 12 millones de euros, está en redacción el proyecto y estamos consensuando con los consejos de distrito sobre cuáles son las actuaciones más necesarias. En 2024 los vecinos van a notar cómo se va mejorando el mantenimiento de las infraestructuras, muy necesarias para que la vida se desarrolle con normalidad. Los trabajos se hacen en verano fundamentalmente porque tiene un efecto sobre el trafico, lo haremos en cuanto podamos. Es algo fundamental, tenemos calles y avenidas con un grado de deterioro importante y no lo vamos a retrasar. Es un plan muy potente, vamos a dar respuesta a un porcentaje muy importante de las calles. La primera parte ya se anunció y son 74 calles en 2024, está en contratación.

-Se está trabajando también en el mantenimiento de colegios...

-Con el mantenimiento de edificios y colegios teníamos un déficit y el compromiso del alcalde era que abordáramos el problema con seriedad. Hemos puesto en marcha un plan muy ambicioso en 2024, con 1,8 millones de euros, para unas 13 actuaciones. El plan de sombras tendrá 850.000 euros para 33 patios de colegios, además de dos proyectos con fondos europeos para reformas integrales, con más de 2 millones de euros. El cambio de luminaria también es un reto. Estamos intentando resolver las incidencias que nos hemos encontrado, que eran bastantes. Tenemos pendiente la instalación de luminarias de bajo consumo porque mantenemos parte de nuestra iluminación con las que consumen mucho y que no se pueden seguir reponiendo, como las de vapor de sodio o de mercurio. Para ello hay una subvención de 4 millones de euros para cambiar cerca de 4.000 luminarias, lo que nos permitirá reducir la factura energética y disminuir la huella de carbono.

-Se ha anunciado la peatonalización de La Viñuela, ¿Hay algún otro proyecto parecido en la ciudad?

-De La Viñuela estamos elaborando el proyecto y lo tendremos en mano este mes de febrero, para que vaya a contratación. Esperamos que se inicie este año porque es una obra demandada, importante para el desarrollo de esa zona comercial, que ha nacido del consenso del barrio. En principio solo tenemos esa. Si hubiera algún planteamiento lo estudiaríamos.

-Desde Aucorsa se está estudiando, de nuevo, la creación de líneas circulares ¿Tenemos infraestructura para soportar ese proyecto?

-Todas las delegaciones estamos en contacto, con Accesibilidad y Transporte estamos muy vinculados. Sí estamos preparados, habrá que ver ese plan cómo se define, entiendo que será para el centro fundamentalmente, para evitar que tanto volumen de tráfico entre a esta zona. Lo que tengamos que hacer desde nuestra delegación lo haremos. Es muy importante la coordinación en nuestras delegaciones, con Urbanismo, por ejemplo, compartimos proyectos estructurales de ciudad, estoy muy satisfecho de las relaciones porque al ciudadano no le importa quién lo hace, lo que le interesa es que lo haga.

-También lleva Participación Ciudadana, que es una delegación muy criticada por la oposición, que dice que el Ayuntamiento no escucha a los vecinos...

-La oposición lo que está es muy desconectada. Creo que la crítica política la tienen que hacer, pero basada en la realidad. Nosotros estamos trabajando codo con codo con el Consejo del Movimiento Ciudadano y los consejos de distrito y no sé si hay muchas etapas en el Ayuntamiento con esta relación, estamos consensuando y diría que la relación es excelente. Creo que la crítica está fuera de la realidad. Estamos poniendo ya en marcha el proceso de renovación de los órganos de participación ciudadana, ya empezamos con las juntas municipales de distrito, que ya se empezarán a reunir y estamos consensuando prácticamente todo. Me estoy encontrando mucho sentido común en los planteamientos que nos hacen, hemos sido nosotros los que a veces no hemos sido muy cumplidores con los compromisos que hemos adquirido y esa es su principal reivindicación, no más de lo razonable, que hagamos lo que nos comprometimos a hacer.

"Todos los centros cívicos están abiertos, pero tenemos un problema de personal en muchas delegaciones"

-¿Cuál es la situación real de los centros cívicos?

-Todos están abiertos, pero tenemos un problema de personal en muchas delegaciones, es una crítica lógica y nos estamos esforzando porque tengamos la estructura de técnicos que nos ayuden a mantener viva la participación ciudadana. Nosotros apostamos por el modelo de participación ciudadana y queremos cuidarlo, abrirlo y superarlo, porque hay nuevas realidades sociales.

-¿Hay alguno en licitación?

-Tenemos que redactar el proyecto del centro cívico Noroeste, es un gran proyecto que se presentará pronto, y que tiene que ir a contratación, luego el de la Carrera del Caballo, ese nuevo distrito que demandaba un equipamiento social de estas características y que estará en breve. El Higuerón está en obras y espero que durante 2024 lo podamos ver abierto, porque es una necesidad para la barriada. La otra parte es la de dinamizar la vida en los barrios, la programación potente que tenemos y que está funcionando muy bien, pero vamos a darle un impulso. Vamos a agilizar las subvenciones para que los colectivos que solicitan la ayuda la puedan tener pronto, porque de ello depende su funcionamiento.

-¿De qué se siente más orgulloso?

-Yo soy un enamorado de la política. Siempre he tenido la vocación de servicio público, soy empleado público y creo que eso se nota. Estoy disfrutando mucho de lo que estoy haciendo, poder trabajar por tu ciudad es un privilegio y trabajar en un equipo liderado por José María Bellido es un lujo, tenemos un gran alcalde que ha marcado muy claramente las líneas estratégicas de la ciudad. Mi objetivo es que la ciudad esté cuidada, que veamos que todo está correcto. El alcalde ha insistido en desarrollar la ciudad de manera equilibrada y si soy capaz, me sentiré satisfecho.