Marián Aguilar: "Tenemos que generar eventos deportivos de gran magnitud"

Marián Aguilar llegó al Ayuntamiento de Córdoba en el año 2019, durante el primer mandato de José María Bellido. Ha pasado por las delegaciones de Igualdad, Cultura, Casco Histórico y, en este segundo mandato, tomó las riendas del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), un área muy diferente a lo que estaba acostumbrada hasta ahora.

-¿Cómo ha llevado el cambio a una delegación tan diferente?

-Lo he asumido como todo en la vida, con mucha ilusión. Es un reto que afronto con un gran equipo de técnicos. Nuestra motivación es mejorar la calidad de vida y el bienestar, hacer que Córdoba siga creciendo; esa es mi motivación diaria y trabajo largas jornadas por eso. Lo hago desde una capacidad de cercanía, desde la humildad, desde la escucha activa. Quiero ser una más del equipo del deporte en Córdoba, me apasiona remangarme y trabajar por los demás, esa vocación de servicio y de mejorar mi ciudad. Creo que la gente nos está percibiendo con esa mano tendida para responder, para conseguir mejorar la vida de los demás. La gente está viendo que hacemos, que cumplimos, que se nota el cambio, porque nos lo dicen mucho. Me encanta mirar a los ojos de la gente con esa seguridad de que mi trabajo es cumplidor.

-Se acaba de aprobar el pliego de cesión de El Arcángel, pero ¿cuál es la propuesta del Ayuntamiento a largo plazo para el estadio?

-Nos gustaría que verdaderamente sean unas instalaciones que estén al servicio de los cordobeses, con las mejores prestaciones para poder disfrutar de los eventos deportivos. La gestión no es competencia del Imdeco, aunque sí nos gustaría que quedase la relación contractual con el equipo (en alusión al Córdoba CF), pero ahora está sometido a un proceso de transparencia pública y cualquiera puede presentarse. Lo importante es que por fin se va a proceder a mejorar esa relación contractual.

-En los presupuestos de Urbanismo hay una partida para el desarrollo de un nuevo pabellón, el Córdoba Arena. ¿Qué detalles tiene el Imdeco sobre este proyecto?

-A nosotros nos interesa mejorar el bienestar de los cordobeses y poner espacios deportivos nuevos en carga. Nos ilusiona que ya desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se esté planteando y se haya dado un primer paso para hacerlo posible.

-¿Y cuál es el futuro de Vista Alegre?

-Con esa capacidad de escucha activa, acercándonos a todos los clubes, nadie nos ha dicho que Vista Alegre no ofrezca lo que ellos necesitan. Como todo, tenemos que tener en cuenta el año de edificación -abrió sus puertas en mayo de 1993-, por supuesto que hay nuevos equipamientos deportivos y celebro que se esté avanzando en hacer posible nuevos espacios, más actualizados, con mayor diseño y mas versátiles. Se trata de ampliar espacios deportivos, que sean más innovadores, pero Vista Alegre siempre va a estar ahí, responde a las necesidades para las que está, con el compromiso de mejorarlo con el plan estratégico. Cada uno va a dar respuesta a un tipo de evento deportivo y a una necesidad, y son compatibles. Lo que tenemos que ver con optimismo es que vamos a seguir ampliando las infraestructuras deportivas.

-Se va a tener que volver a licitar el Pabellón de la Juventud tras quedar desierto el contrato. ¿Qué se espera de esta nueva fase?

-Sí, el expediente quedó desierto, pero desde primera hora hemos mantenido una escucha activa para poder generar una nueva oportunidad y trabajamos con mucho compromiso e ilusión para que eso finalmente sea una realidad. Estamos trabajando para generar oportunidades para que el siguiente paso sea un éxito, para asegurarnos de que no quede desierto. Estamos siendo facilitadores y generadores de oportunidades para que sea una realidad.

-¿Cuál es el estado de las obras en San Eulogio?

-Estamos en la finalización de la primera fase, en la cual nos hemos visto abocados a los derechos que tiene la empresa adjudicataria, que solicita ampliación en la ejecución, factores que están sometidos a ley, están en su derecho. Estamos trabajando en la propuesta de la segunda fase. Por parte del Imdeco, el compromiso es agilizar la finalización de un proyecto tan necesario para la ciudad. Queremos poner nuevos espacios deportivos, trabajamos para cumplir con esos compromisos. Tras finalizar la obra, habrá diálogo social con los vecinos para su uso.

-¿Qué valoración hace de los equipamientos deportivos de la ciudad?

-Todo es objeto de mejora y, desde el Imdeco, trabajamos pasito a pasito para poner en valor las instalaciones deportivas municipales. Tenemos un plan, sabemos qué queremos poner en valor en nuestras instalaciones, nos ocupa el llegar a conseguir una ciudad más saludable y mejorar la oferta deportiva. El plan estratégico ha sido aprobado por el consejo rector y una de las líneas es ese compromiso de puesta en valor de las instalaciones.

-Hay quejas sobre el estado de algunas de ellas...

-Nosotros nos estamos acercando a los clubes para conocer de primera mano sus necesidades, y proceder a actuar. Estamos trabajando en la hoja de ruta para seguir mejorando, en fase de escucha activa, queremos ser uno más del equipo porque nuestro compromiso es escuchar, identificar las necesidades y cumplir. Las quejas no son quejas trascendentales, sino de situaciones que se dan por el uso diario de las instalaciones, porque tenemos la suerte de que son muy frecuentadas y utilizadas. Estamos resolviendo esas cuestiones, pasito a pasito. En el momento en el que se identifica nos ponemos en contacto y resolvemos, pero también pedimos paciencia.

"Los deportistas de élite están cubiertos en Córdoba, pero todo es mejorable, tenemos el compromiso de ayudarles en su promoción"

-¿Qué partida presupuestaria tiene el plan?

-La competencia es del Imdeco y tenemos toda la partida presupuestaria, en el capítulo de inversiones y en la línea de su puesta en valor.

-¿Cuál es la salud de las escuelas deportivas y los Juegos Deportivos Municipales?

-Este año hemos iniciado con bastante antelación los Juegos Deportivos Municipales, que arrancaron en noviembre la 39 edición y trabajamos con la motivación de mejorarlos. Son unos 5.900 participantes, con una mejoría de las ediciones anteriores, porque veníamos de estar en 3.500, con un máximo de 5.400 participantes. Son 13 las modalidades que se disputan y el objetivo es promover el deporte como salud, buscando el bienestar, esa educación en la población infantil para generar el hábito. Los Juegos Municipales son esa apuesta para darle una oportunidad al deportista que no es federado, porque no todo el mundo está federado y tiene que haber una oferta para ese perfil, que es deporte base pero no federado. No todos tenemos que ser Messi.

-Los grandes eventos deportivos se han presentado vinculados a la promoción turística. ¿Qué expectativas hay?

-Es una de la apuestas del Imdeco, porque estamos convencidos de que tenemos que ser generadores de eventos deportivos de gran magnitud; son una magnífica plataforma de promoción, para el desarrollo económico de la ciudad. Queremos analizar el retorno económico que tienen estos eventos, porque el dinero público que se invierte se retorna con un beneficio muy importante. Es otra de las líneas de apuesta, porque tenemos una ciudad magnifica, patrimonial y culturalmente, pero también con paisajes naturales y buena gastronomía; lo tenemos todo y eso hay que potenciarlo. Córdoba, a su vez, es un buen reclamo para hacer llegar eventos y estamos abiertos a esa escucha, esos propios eventos se convierten en magníficos prescriptores y una plataforma de promoción y retorno económico para la ciudad.

-¿Hay conversaciones para traer alguno nuevo?

-Tenemos por primera vez una prueba del Circuito Nacional de Golf, pero hay que diferenciar entre grandes eventos y los de deportes de élite. Seremos la sede del Campeonato de España de Minibasket, del 23 al 29 de junio, y aquí viene toda la familia. Este tipo de eventos acerca la oferta a los aficionados, la promoción de deporte y la disciplina, que no se tengan que ir a otra ciudad para disfrutar de su deporte favorito.

-Córdoba necesita más deporte de élite. ¿Cómo puede el Imdeco contribuir con este objetivo?

-Hay dos perspectivas. Por un lado, tenemos el compromiso de mejorar la línea de colaboración que tiene el Imdeco con los deportistas, tanto a nivel individual como de equipos; y por otro, ayudarles en su promoción, darles visibilidad, darles el mimo que merecen. Los deportistas de élite yo entiendo que están cubiertos en Córdoba, aunque todo es mejorable, lo he dicho antes. En las reuniones que he mantenido con ellos, no me han hecho llegar la necesidad de mejorar las instalaciones, sino mejorar el apoyo económico y de ayudarles en la promoción y visibilidad, de acercar patrocinadores privados. Se ha perdido mucho patrocinio desde la pandemia del Covid y no descartamos buscar fórmulas de colaboración para despertar el interés de patrocinio privado.

-Córdoba podría ser subsede del Mundial 2030 y, de ser así, supondría un impulso al estadio... ¿Qué sensaciones tiene?

-Tuve la oportunidad de acompañar a los inspectores de la RFEF y el feedback fue muy positivo. Tenemos la suerte de que podemos ofrecer una respuesta hotelera, en las comunicaciones, una respuesta muy positiva en la movilidad. En la gastronomía, Córdoba es perfecta y está preparada para poder ser subsede. Yo personalmente me llevé buenas sensaciones. Será a través del club deportivo y de la FIFA los que determinen los detalles, porque es una decisión a largo plazo.

-Usted también es delegada de Igualdad. ¿Qué objetivos se marca el Ayuntamiento en este mandato?

-Tenemos que ser sinceros y las competencias locales son reducidas, pero trabajamos fundamentalmente para hacer frente a la violencia de género, en erradicarla. Además, lo que queremos hacer, y esa es mi motivación desde Igualdad, es darle voz a todo perfil de mujer. Alzar la voz por ellas. Hemos avanzado como sociedad, pero tenemos el reto de seguir avanzando. Estoy convencida de que la transformación social debe venir de la mano de los hombres, porque no es un compromiso solo de las mujeres, es de toda la sociedad. Las mujeres aportamos un valor añadido social que no debemos perder, pero se requiere un cambio de estructura y debe venir desde el seno de la propia sociedad.

-Se acaba de aprobar el III Plan Transversal de Género de Córdoba. ¿Qué supone para la ciudad?

-Se trata de medidas orientativas para que todas las acciones del Ayuntamiento tengan perspectiva de género. Es el resultado de ese proceso participativo de la sociedad. Por lo tanto son acciones que van muy directas a la gestión que se requiere como sociedad, porque parte de ella.

-¿De qué se siente más orgullosa?

-Desde mi sencillez y humildad, te diría que no me gusta sentirme orgullosa, pero sí satisfecha de mi compromiso, de mi vocación de servicio y de trabajar para mejorar la vida de los cordobeses, para transformar o mejorar la sociedad, para dejar una sociedad más igualitaria y más inclusiva y mejor de la que me encontré. Quiero seguir comprometiéndome segundo a segundo para trabajar en una Córdoba que siga creciendo.