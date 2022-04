Carlos Jiménez Villarejo: "La corrupción está clavada en la democracia española y tiene muy difícil superación"

El relato de Carlos Jiménez Villarejo (Málaga, 1935) tiene el peso de los últimos 86 años de historia, en los que España ha pasado por una guerra civil, los años oscuros de la posguerra, la dictadura, la transición del régimen y la consolidación de una democracia a la que Villarejo se afana en destaparle todas sus heridas que aún tiene abiertas y que, desde la justicia, no se han curado.

Con un tono aparentemente amable y sosegado, el ex-fiscal jefe Anticorrupción (1995-2003) al que José María Aznar, bajo su segundo mandato, invitó a una jubilación voluntaria después de "cesarlo" de su cargo -según ha matizado con toda claridad el profesor Francisco Moreno, quien ha prologado la conferencia de presentación de sus Obras Completas (editadas por Utopía) en la Feria del Libro de Córdoba-, ha dejado caer sobre la mesa su gran titular de la tarde: "La corrupción esta clavada en la democracia española y tiene muy difícil superación".

En una disertación cargada de referencias intelectuales al que fuera presidente de la II República, Niceto Alcalá-Zamora, y los pensadores italiano Meny y Della Porta, autores del libro Corruzione e democrazia, Carlos Jiménez Villarejo ha insistido en este problema que "constituye un mal endémico en España, que llevamos demasiado tiempo arrastrando y que no termina de tomarse enserio". Para atajarlo, ha asegurado "con total franqueza", no tener "ninguna confianza en las autoridades públicas" y su erradicación pasa por "la mayor exigencia por parte de las autoridades judiciales, incluyendo ahí al Ministerio Fiscal, y al mismo tiempo una reprobación ciudadana cada vez más exigente que debería acabar con esta situación que no tiene prácticamente límite".

"Las víctimas del franquismo siguen invisibilizadas"

En otro pilar "básico" de su obra escrita y de su trayectoria judicial se ha centrado gran parte de la presentación: la Memoria Democrática, título que lleva el segundo de sus tomos, y de la que también ha dejado otra de las frases destacadas de la tarde y que, según ha afirmado, genera una "enorme preocupación". "Las victimas del franquismo siguen invisibilizadas", ha afirmado un Villarejo que confía en que la Ley de Memoria Histórica -aún en trámite para ser aprobada- "abra el camino a que el Estado se haga cargo de la exhumación de los restos humanos en fosas comunes".

En este punto, el ex-fiscal se ha extendido en "los años de mucho terror", durante la guerra civil "especialmente en la provincia de Córdoba donde el golpe triunfó casi de manera inmediata". Para Villarejo, "esas víctimas aún hoy son las más invisibilizadas de la historia; hay miles de fosas; salvo una decena, no ha habido ningún juez o fiscal a perseguir y juzgar estos hechos", ha lamentado.

"Si algo caracterizó el fascismo en España fue la pérdida de dos valores: un estado justo, porque el estado estaba presidido por la venganza por la represión y la violencia a aquellos que no fueran sus fieles servidores; y un juicio justo, un concepto en la base de cualquier sistema democrático desde la revolución francesa y presente en la ley de enjuiciamiento... eso es lo que descalifica cualquier intención de relativizar la dictadura", ha proseguido un Carlos Jiménez Villarejo que ha criticado dos declaraciones en los años 1984 donde "se describió el franquismo como secuelas de la guerra civil" y otra del año 86 en la que "se reiteró el respeto por los que lucharon por una sociedad diferente; me quede aterido de frío porque era minimizar el fascismo y el franquismo". Por eso, aún "estamos muy lejos de haber conseguido superar estas limitaciones que tiene el Estado español con las víctimas de la dictadura", ha concluido.

Las torturas y la inmigración

El fiscal Carlos Jiménez Villarejo también ha aludido a su preocupación por la tortura desde el inicio de la dictadura, algo "bastante habitual por la policía militar y tan grave". En su etapa como presidente del comité de ética de la policía de Cataluña, nombrado por el tripartito presidido por Maragall, "pude comprobar como los mossos d'esquadra torturaban y algunos de ellos fueron indultados por los gobiernos correspondientes del PP y del PSOE".

Por último, también ha soltado algunos coletazos sobre el tema de la inmigración en el que "llevamos muchos años recibiendo inmigrantes por la frontera del sur de España y, sin embargo, el estado español no ha hecho y ha permitido abusos policiales evidentes". Eso sí, por el procés catalán ha pasado de puntillas ya que ahora "no es un tema prioritario" y del que sí ha deseado que "se supere pronto".