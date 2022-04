La buena salud de la Feria del Libro de Córdoba

Quien se haya dado una vuelta durante el fin de semana por la 47 Feria del Libro de Córdoba habrá comprobado la gran afluencia de público que ha tenido, una gran afluencia que se ha traducido en éxito de ventas para los libreros, obviamente, en algunos casos más que en otros. "La Feria está yendo bastante bien", comenta José Carlos Ballester, de la Editorial Almuzara. "Está siendo mejor que la del 2019, de todas maneras yo ya tenía el input de la ferias del año pasado de Granada, Sevilla y Málaga, que fueron mejores que las anteriores", añade.

En su caseta, lo que más demanda el público es "el libro de ensayo, en general, y el libro histórico, en particular, por las características de la editorial", apunta. Si le preguntan por uno en concreto que de los que más le hayan pedido, lo tiene claro: "el último de Antonio Manuel Rodríguez, La luz que fuimos. Se está vendiendo muchísimo; se trata de una novela, él es cordobés y tiene mucho público en Córdoba". José Carlos espera que la Feria del Libro 2022 supere a la de 2019 en ventas en su expositor. "Ojalá lleguemos a cifras equiparables a las de la Feria del Libro de Granada, sería en un salto importante", defiende.

"La Feria está yendo muy bien; el fin de semana está siendo magnífico", insiste también Herme Moreno, quien ha recibido un homenaje en la muestra con motivo de su jubilación y de su última participación en la feria, de la que ha sido habitual, desde el año 1974 con la Librería Góngora y desde 1989 y hasta ahora con Librería Tïtere. "Esperábamos una buena Feria por los dos años que llevamos sin ella y está funcionando", comenta quien en su expositor lo que más vende "son los libros de infantil. Coincidiendo con estas fechas se vende también mucho libros de primeras comuniones y también muchísimo de narrativa", anota. "Espero que esta Feria sea el broche de oro a mi trabajo, porque me jubilo en agosto, por eso tenía muchas ganas de esta Feria", sentencia.

Herme, que es la presidenta de la Asociación Provincial de Libreros y Papeleros de Córdoba (Aplico), detalla que la muestra está cumpliendo las expectativas del sector porque "necesitamos vender como agua de mayo" después de una época de confinamiento "en la que el sector se levantó en ventas, pero luego cuando la gente ha vuelto a la calle ha vuelto a notarse el bajón".

"La Feria no nos está yendo mal, salvo el viernes que fue un día fatal por el contratiempo meteorológico, que fue una salvajada y nos inundó la caseta", cuenta Rocío Rivas, de La República de las Letras. "La verdad es que del sábado y el domingo no nos vamos a quejar", añade. Rocío señala que "en nuestro expositor estamos vendiendo de todo, porque tenemos una gran variedad; estamos vendiendo muchísimo manga, muchísimo acantilado, porque este año llevamos también esa caseta...de todo". Además, señala que la suya no es una librería muy comercial "y se nota que la gente viene sabiendo lo que busca y lo compra". Rocío señala que el sector "ha empezado este año muy mal" tras "notarse un bajón" al acabar la campaña de Navidad y Reyes. "La Feria es un bálsamo para recuperarnos, y no va nada mal", apunta.