La CHG soterrará parte del canal del Guadalmellato a su paso por el casco urbano de Córdoba

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) proyecta el soterramiento del canal del Guadalmellato a su paso por la zona más problemática y urbanizada del casco urbano de Córdoba. Así lo ha informado el Gobierno de España a través de una respuesta parlamentaria al diputado del PP por Córdoba en el Congreso Andrés Lorite, a la que ha tenido acceso El Día.

El proyecto está valorado en unos 20 millones de euros y beneficiará a los usuarios, pero también a las necesidades de la comunidad de regantes, que deberá asumir los costes asociados a esta infraestructura de transporte. Lorite pedía incluir una partida en los Presupuestos Generales del Estado para poder llevar a cabo la actuación "a la mayor brevedad posible" por ser un canal que "se ha convertido en un obstáculo" para la ciudad, por constituir "una barrera" entre distritos Norte y Noroeste.

Así, la CHG está llevando a cabo la actualización del proyecto de remodelación del canal del Guadalmellato a su paso por Córdoba capital a través de un contrato de servicios de asistencia técnica, que redacta la consultora Ayesa. La obra está destinada principalmente a mejorar la explotación y eficiencia del canal atendiendo a las necesidades de la comunidad de regantes, que son los beneficiarios principales de esta infraestructura de transporte y lo que están obligados conforme a la legislación a asumir los costes asociados a la misma. En cualquier caso, -continúa en la respuesta- "siendo conscientes de la problemática actual que supone el canal en la ciudad, tanto para sus usuarios como para los ciudadanos, se ha proyectado el soterramiento de la zona más problemática y urbanizada del casco urbano de Córdoba".

La zona regable del Guadalmellato es la más antigua de la provincia de Córdoba. Tiene sus orígenes en 1908 con la constitución del Sindicato de Obras para la construcción de la presa del Guadalmellato, presa de derivación, canal principal y canales secundarios o acequias.

En la actualidad, el trazado del canal tiene una longitud de 47,7 kilómetros, discurriendo por las estribaciones de la Sierra de Córdoba hasta su desagüe en el río Guadalquivir a la altura de Almodóvar del Río. La comunidad de regantes cuenta con 5.540 hectáreas de las 10.560 previstas originalmente.

La necesidad de remodelar esta conducción es antigua, hasta el punto de que se planteó en el año 1997. Pese a los trámites iniciados entonces, las diferencias entre el organismo de cuenca y el Ayuntamiento, entre otras razones, ha ido dilatando el proyecto. De hecho, en septiembre de 2004 se adjudicó un estudio para ejecutar las obras, pero tampoco llegó a realizarse. En ese documento ya se establecía un coste de las obras de 33,7 millones de euros, un cantidad que, con el nuevo proyecto, tendrá que actualizarse.

Necesidad de limpieza

El parlamentario preguntaba además por las labores de limpieza del canal del Guadalmellato, que se ha convertido "en un foco de roedores, insectos, suciedad y problemas higiénicos de diversa índole". Al respecto, la Confederación ha aclarado no está llevando a cabo la limpieza del Canal Principal del Guadalmellato debido a que existe un acuerdo firmado en el año 1991 entre la CHG y el Ayuntamiento de Córdoba en virtud del cual el Consistorio podía hacer uso de los terrenos expropiados por la Confederación para la ejecución del canal a cambio de que la asociación de vecinos beneficiada o el propio Ayuntamiento, como responsable subsidiario, mantuvieran limpios y en perfecto estado sin desperdicios, escombros, etc. la franja solicitada y evitaran los vertidos de residuos. Es decir, la limpieza del mismo depende del gobierno municipal.

Además, la CHG critica que el Consistorio dispone en esta franja de contenedores de basura, lo que provoca la presencia de ratas -de no estar esos contenedores en esta zona, no habría ese problema en los terrenos del canal, como ocurre en el resto, en el que no se registra esta problemática-, han asegurado.

En este sentido, afirman que la solución pasa por una encomienda de gestión al Ayuntamiento de estos terrenos, al igual que otros actualmente solicitados para crear el parque del Canal, un ambicioso proyecto de zonas verdes y ajardinadas que lindan en esta misma zona con terrenos del canal o también otra zona que está actualmente utilizada para un gran aparcamiento público en una zona donde el canal pasa soterrado.

Los usos previstos por parte del Ayuntamiento en los terrenos del canal se encuentran en trámite de concesión en la CHG. Actualmente, ya hay una parte de este tramitándose por el servicio de Patrimonio del Organismo de cuenca y se está a la espera de recibir información requerida al Ayuntamiento, aclara el Gobierno.

En el resto de los terrenos asociados al canal del Guadalmellato, de no llegar a un acuerdo de mantenimiento y uso con el Ayuntamiento, y para evitar estos problemas, "se deberían cerrar e impedir todo acceso a estos terrenos para evitar su deterioro y reducir la presión sobre el mismo", propone el Gobierno central como solución.