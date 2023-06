Bellido: "No me corresponde tomar la decisión de que Salvador Fuentes sea el presidente de la Diputación de Córdoba"

La nueva estructura del equipo de gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha dejado fuera del reparto de competencias a Salvador Fuentes, quien tiene todas las papeletas para ostentar la presidencia de la Diputación de Córdoba, que el PP gobernará con mayoría simple.

Se trata de un nombramiento que no se ha hecho oficial, pero el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha dejado entrever esta posibilidad, sin confirmarla, al asegurar que "Fuentes no tiene competencias delegadas en este gobierno porque es evidente que va a tenerlas en otra administración que es la Diputación; es más que evidente".

Fuentes, que durante este último mandato ha estado al frente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y del área de Hacienda del Ayuntamiento de la capital, "conoce el gobierno de la Diputación de Córdoba", ha añadido Bellido, quien ha subrayado que "no voy a negar que por eso es portavoz y no asume competencias ejecutivas".

No obstante, el primer edil ha reconocido que su designación "es algo que no me corresponde decidirlo, solo soy el alcalde de Córdoba y no me corresponde tomar esa decisión".

De Fuentes, además, ha recordado su trayectoria en los últimos años en Capitulares, tanto en la gestión del gobierno como en los "años de oposición".

Salvador ya fue vicepresidente y responsable de Hacienda en la Diputación en el mandato de los populares entre los años 2011 y 2015.

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ya dijo este pasado viernes que el Comité Electoral Nacional del Partido Popular es quien "tiene la competencia de aprobar" el nombramiento del candidato popular para presidir la Diputación de Córdoba.

En esa misma comparecencia y respecto a que Fuentes se convierta en el próximo presidente de la institución provincial, Molina no quiso dar nombres y mostró su "confianza" en la "magnífica cantera de personas" que tiene el PP y que cuenta "con mucha experiencia".