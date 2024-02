El Ayuntamiento desiste ahora de hacer el centro para personas sin hogar en el colegio Lucano

La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha explicado este jueves que el Ayuntamiento de Córdoba finalmente no convertirá el colegio Lucano en un centro para personas sin hogar.

El alcalde, José María Bellido, había hecho este anuncio el pasado 10 de enero, señalando que se trataría de un "centro de innovación social para la acogida de personas sin hogar". El edificio, ubicado en el barrio de la Fuensanta, perdió su uso educativo, es municipal y cumplía con las condiciones requeridas, de manera que el regidor dijo que se había buscado financiación y se había "encontrado". En las últimas semanas, tanto los vecinos como los partidos de la oposición habían mostrado su malestar por este proyecto.

Contador ha señalado este jueves que su delegación lleva "un par de semanas viendo junto con el Consejo de Distrito Sureste los usos y el proyecto que habíamos presentado para el colegio Lucano".

"Después de varias consultas y estando en comunicación continua con el Consejo de Distrito y las asociaciones que lo forman, hemos desistido seguir adelante porque, aunque nosotros consideramos que es un proyecto bueno para la ciudad, se ha creado cierta crispación en el barrio y nosotros, como ya dijo el alcalde, no íbamos a hacer nada que el barrio no aprobara", ha aseverado. Aunque los vecinos "valoran el proyecto, consideran que ese espacio no es el adecuado", ha añadido

El Ayuntamiento sí seguirá adelante con "el compromiso" que tiene con el Distrito de adecuar las pistas deportivas del antiguo centro educativo para el uso del barrio.

De esta forma, el proyecto del centro para personas sin hogar queda totalmente descartado porque "esto estaba preconcebido para un edificio con unas dimensiones y con un presupuesto; es muy complicado encontrar ahora un edificio que reúna los mismos requisitos y que nos dé tiempo a reformular y hacer la propuesta antes de que termine en tiempo".

Tarjetas monedero

Por otra parte, Contador ha mostrado su "preocupación" por "todo lo que está llegando de los Fondos de Garantía Alimentaria" y las tarjetas monedero que va a gestionar una entidad social y "dejan fuera a muchas familias", como las que "no tengan hijos menores a cargo".

La delegada ha explicado que están en conversaciones con los grandes bancos de alimentos de Córdoba, como Cruz Roja, el Banco de Alimentos Medina Azahara y la obra benéfica Hermano Bonifacio de San Juan de Dios. También están en contacto con otras entidades más pequeñas que tienen "una gran preocupación porque no saben cómo van a atender a los cientos de familias que de forma continua ellos ayudaban a través de estos fondos europeos". "Estamos tratando de ayudar a las entidades que se encuentran huérfanas ante esta situación", ha finalizado.