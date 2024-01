El PSOE considera que el alcalde de Córdoba "chantajea" a la Fuensanta por el antiguo colegio Lucano

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha denunciado el “chantaje” al que, a su juicio, está sometiendo el equipo de gobierno municipal a los vecinos de la Fuensanta con la conversión del colegio Lucano en residencia para personas sin hogar, puesto que les ha trasladado “una decisión de ciudad amenazando que, o se hace en su distrito, o no se hará”.

Para la edil, el barrio de la Fuensanta tiene muchas necesidades sin cubrir, tanto educativas como de impulso comercial y empresarial, de equipamientos deportivos o para las personas mayores “mientras que el Gobierno municipal no se acuerda de este barrio nada más que para atender a las personas sin hogar, cuando eso ya se está haciendo allí”.

Por contra, ha explicado que el instituto Galileo Galilei hace cuatro años que viene solicitando la ampliación de sus instalaciones en algún equipamiento del distrito por la alta demanda que tiene en sus ciclos formativos, ya que “son cientos los alumnos y alumnas de nuestra provincia y de toda Andalucía los que se quedan a la espera de entrar en este instituto buscando la formación que les pueda llevar a conseguir un trabajo”.

“Después de todo este tiempo, la Junta de Andalucía iba por fin a convertir el colegio Lucano el pasado año en un instituto que ampliara sus instalaciones para dar cabida desde la educación pública a muchos alumnos que se ven obligados a acudir a la Formación profesional privada, pero el Ayuntamiento de Córdoba retiró la cesión prevista en el consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo el mismo día que se iba a aprobar porque tenía otros planes para este edificio, planes hechos de espaldas a los vecinos de la Fuensanta”, ha detallado la edil del PSOE.

Además, ha afeado la gestión y tramitación del proceso que el Consistorio ha seguido para convertir el Lucano en un centro para personas sin hogar puesto que “la línea de subvención Next Generation que ha solicitado el Ayuntamiento se abre poco tiempo después; la decisión y elección de dónde ejecutarla se toma de manera improvisada y desde luego sin tener en cuenta ningún criterio válido desde Servicios Sociales; y por supuesto, sin preguntar ni informar ni a vecinos ni al Consejo de Distrito”.

Pese a ello, Moya ha aducido que el gobierno municipal “puede cambiar la ubicación del proyecto si quiere” porque la subvención aprobada por esa resolución provisional sirve para la “adquisición de inmuebles, construcción, reforma o equipamiento” de este tipo de centros, y la reformulación de la solicitud está contemplada en las bases reguladoras.

“No es que no tuviesen otro sitio donde proyectar este recurso, no es que les diese igual concentrar el 100% de los recursos habitacionales de la ciudad en 500 metros cuadrados; es que truncaron la conversión de ese colegio en una prolongación del instituto Galileo, el único centro de toda Andalucía que imparte el ciclo de coordinador de Emergencias y Protección Civil, y que podría haberse puesto en funcionamiento ya en este curso, pudiendo solicitar la subvención para la compra o construcción de un edificio en cualquier otro lugar de la ciudad”, ha comentado.

La edil ha afeado al Ayuntamiento que no hubiera sondeado a los vecinos ni informado al Consejo de Distrito y que estos hubieran conocido el uso del centro por una filtración a la prensa.

“Ante la filtración de la noticia se dirigen al Consejo de Distrito y encima le dicen que tienen la última palabra, pero que si no se hace en el colegio Lucano no se hará en ningún sitio; eso no es participación, es chantaje, es imposición y trasladar una decisión de ciudad de difícil ubicación a un barrio en el que se encuentran los dos únicos centros que dan cabida a personas sin hogar, donde se encuentran los pisos tutelados para los que fueron menores no acompañados y donde se encuentra el centro de menores, todo ello en un radio de 500 metros al que ahora se sumará esta residencia para 48 personas sin hogar”.

La socialista ha alegado que “la realidad nos ha demostrado hace ya muchos años que concentrar colectivos en una misma zona no es efectivo ni beneficioso para la integración de esa misma población” y que trasladar a los vecinos que no se puede hacer en otro sitio “es un engaño y completamente injusto; una verdadera trampa para un distrito que sabemos que es solidario, que lo demuestra todos los días y al que no se le puede pedir otro esfuerzo más, cuando el esfuerzo debería estar repartido por toda la ciudad de manera equitativa”.