El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que devolver un millón de euros de fondos Edusi

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que devolver más de un millón de euros de fondos Edusi al no haber sido gestionados por el anterior gobierno municipal En concreto, se trata de 1.049.719,79 euros.

"Ese remanente se incorporó en el año 2018 y hemos visto como lamentablemente el gobierno anterior no ha sido capaz de ponerlos en fase de reconocimiento de obligación", ha aseverado el delegado de Presidencia, Movilidad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico.

A ese millón "tendremos que darle de baja", lo que refleja "la incapacidad del anterior gobierno municipal", ha reiterado.

Para el Concurso Nacional, que se celebra en noviembre, no había previsto presupuesto

Este será uno de los puntos que se lleven este martes al pleno del Ayuntamiento, al igual que otro relacionado con una transferencia de crédito necesaria para la organización del Concurso Nacional de Arte Flamenco. Es "otra situación que nos hemos encontrado heredada", ha criticado.

El presupuesto será de 250.000 euros, una cantidad "que ha sido provista por este equipo de gobierno, que no se encontró nada previsto para la celebración" del certamen que se desarrolla en noviembre, "y cuando digo nada es nada".

Uno de los objetivos inmediatos del actual gobierno municipal es agilizar los trámites de licencias urbanísticas en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), para lo que se aprobará otra transferencia presupuestaria de 60.000 euros. Según Torrico, irá destinado a nuevas tecnologías que, "por desgracia, todavía no estaban implementados en la Gerencia de Urbanismo".

También se ha dado el visto bueno al convenio de colaboración con la Federación de Peñas Cordobesas para actividades de este año, lo que conlleva una subvención de 129.769 euros.

Torrico ha denunciado que el Ayuntamiento "está en el límite" porque "no se había hecho nada en los últimos meses" por parte del anterior gobierno municipal. En ese sentido, ha señalado que "hemos encontrado multitud de proyectos pendientes" por la "parálisis total de la gestión".

Ahora "lo que nos corresponde no es ni llorar ni mirar hacia atrás, sino mirar hacia delante y trabajar para que eso no se produzca y esos fondos no se pierdan". La devolución del millón de euros "es imposible de corregir porque pertenece al ejercicio de 2018", por eso "se ha tenido que dar de baja a ese reconocimiento de créditos".

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha añadido que "estamos trabajando de manera incansable para que los fondos que tenemos para 2019 se puedan realmente utilizar y gestionar en beneficio de toda la ciudadanía de Córdoba".

La intención es que los fondos se repartan entre todas las áreas. "No se entiende cómo el anterior gobierno no aprovechaba estos recursos que hubieran redundado de una manera positiva en la vida de los cordobeses".