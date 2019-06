El Ayuntamiento de Córdoba cuestiona el informe de los atascos y sólo asume dos puntos negros

“Cuestionamos muy mucho la fiabilidad de los últimos datos publicados sobre atascos en Córdoba por la forma en la que se han medido; esa medición se lleva a cabo a través de GPS, que en Córdoba lo suelen utilizar sobre todo quienes llegan de fuera, los turistas, muchos de los cuales se pierden en la ciudad buscando sus destinos o se meten por calles que no conocen”. El edil en funciones de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Andrés Pino, se ha referido así al estudio realizado por la firma Tom Tom –relativo a 2018– que insiste en que los cordobeses pierden una media de 73 horas al año al volante por permanecer en atascos.

El informe de esta compañía –que ofrece servicios de navegación para conductores– detalla que un conductor en la capital cordobesa ha pasado un 15% más de tiempo –respecto a un flujo de tráfico normal sin congestión– atrapado en el tráfico a cualquier hora del día –un 2% más que en 2017–. Según el estudio, la estadística crece hasta medias del 24% y del 18%, respectivamente, si se opta por coger el coche en las horas punta de la mañana y de la tarde. Esto supone que al menos se tardan 12 minutos más al día en llegar al destino elegido –siete cada 30 minutos de conducción por la mañana y cinco cada 30 minutos por la tarde , lo que da como resultado 73 horas al año, según Tom Tom.

“La impresión interna que tenemos respecto al tráfico es muy distinta; esa impresión nuestra es de que el tráfico rodado en la ciudad ha mejorado, cada vez se coge menos el coche, por ejemplo, para ir al Centro y también en el resto de la ciudad y, al contrario, ha crecido el uso de la bicicleta y del patinete eléctrico”, ha insistido el concejal de Movilidad en funciones. Pino ha incidido en que el tráfico rodado de la ciudad de Córdoba es “aún más amable que antes, e incluso mejor que el de ciudades de su mismo tamaño”. Y ha defendido que “es más amable, hasta el punto de que es difícil en la mayoría de los casos que haya que esperar más de un ciclo para pasar un semáforo, incluso en hora punta”.

El edil de Movilidad en funciones ha defendido asimismo que, según establece el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), Córdoba tiene un viario adecuado al volumen de tráfico que soporta en cada una de las zonas. “Sólo tiene una pega, que no se ha visto completada la Ronda Norte”, ha puntualizado.

Pino ha insistido en que las vías que soportan más tráfico por una u otras zonas –como pueden ser Carlos III por un lado o la avenida de Cádiz, como entrada a la zona Sur, por el otro– están muy bien gestionadas desde el punto de vista de la Movilidad, “y cuentan con unos carriles adecuados para que ese tráfico sea fluido”. No obstante, el edil en funciones de Movilidad ha reconocido que “solo hay dos puntos negros en la ciudad en hora punta”. Uno de ellos, según ha relatado, es “la glorieta del Hipercor, ya que la ronda se utiliza por los conductores cada vez más”. Y el otro es “la glorieta de Carrefour Zahira, que es un punto que soporta mucho paso de conductores que van o vienen del trabajo”. “En el resto de la ciudad el tráfico es fluido y amable para el conductor”, ha puntualizado.

Pino ha explicado que el Plan de Movilidad no contempla “otro tipo de medidas” contra los atascos, “porque no se ven necesarias, no se ve necesario por ejemplo ampliar el viario principal; no obstante, es lógico que a veces en hora punta se formen pequeños atascos en algunas zonas, pero nada que ver con lo que dice ese informe”. “La única manera que habría que hacer para evitar esos atascos puntuales sería reducir aún más el volumen de tráfico rodado, porque lo que es cierto es que no se puede dotar de más carriles a las vías de la ciudad”, ha defendido el edil de Movilidad en funciones.