Asaja alerta de que la nueva PAC "podría terminar" con la viña de Montilla-Moriles

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha advertido que la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) podrían traer como consecuencia "el fin" de la viña en la zona Montilla-Moriles debido a los "efectos negativos" que tiene "la exigencia" de implantar una cubierta vegetal.

"Se trata, por tanto, de otro disparate más de esta reforma entre los numerosos que van detectándose conforme se analiza la compleja normativa que ha impuesto sin diálogo ni rigor agronómico el Gobierno de España y que, en este caso, "podría acarrear una gravísima consecuencia para esta importante y tradicional zona de la provincia de Córdoba", ha apuntado Fernández de Mesa a través de un comunicado.

El presidente de la organización ha explicado que hay que tener en cuenta que la superficie de viñedo en Montilla-Moriles "ha pasado en las últimas décadas de 20.000 hectáreas a alrededor de 4.000". "Es un cultivo cuya viabilidad está en peligro en esta zona y, si a eso se le suma los requisitos de la reforma de la PAC, puede ser el fin de este histórico cultivo por dos motivos", ha advertido.

"En primer lugar, por la competencia del agua entre las cubiertas vegetales y la viña que supone los requisitos de la nueva PAC, que indican que tanto el cumplimiento de la condicionalidad reforzada en cultivos permanentes, en parcelas con pendiente media superior al 10%, como los requisitos para optar a cobrar los eco regímenes pasan por la implantación de una cubierta vegetal espontánea o sembrada", ha apostillado.

En esta línea, ha remarcado que la viña es "muy susceptible al estrés hídrico, lo que quedó demostrado en un estudio realizado en Córdoba por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) al hacer ensayos con cubierta en viña de 2013 al 2018, que concluyó que la reducción de la producción, por la competencia por el agua, fue de más de un 50%".

Fernández de Mesa ha detallado que, si el agricultor opta por no cumplir estos requisitos, "podría perder la ayuda básica a la renta por no cumplir la condicionalidad y, además, perdería también las ayudas del eco régimen por no poder solicitarlo".

"Si se optara por el eco régimen de cubiertas inertes, solo podría hacerse en pendientes inferiores al 10% (por condicionalidad), que son pocas en la zona, y sería un foco incontrolable de plagas y enfermedades (fundamentalmente de hongos), lo cual también sería inviable", ha precisado.