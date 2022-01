Salud asegura que el 80% de los andaluces habrán pasado el coronavirus para primeros de febrero

El 80% de los andaluces habrán pasado el coronavirus por la variante ómicron para primeros de febrero. Así lo ha anunciado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, según los datos recabamos por los epidemiólogos. "Tenemos una expansión explosiva, se ha socializado la cepa ómicron", ha destacado.

Aguirre ha confirmado que en el día de hoy, Andalucía cuenta con una incidencia acumulada de 1.407 (a nivel nacional es de 3.286), no obstante, el consejero ha destacado que "son datos que están distorsionados, no son una realidad". Y es que desde que los test covid irrumpieron en las farmacias, el sistema de contabilización de positivos no abarca parte de estos contagios.

Andalucía notifica al Gobierno Central todos los positivos de las pruebas diagnosticas de infección activa realizadas en centros oficiales y autorizados, como los centros de salud, farmacias, sanidad privada o laboratorios. No obstante, aquellos que se hagan la prueba por cuenta propia, no serán contabilizados si no adquieren una prueba de confirmación de algunos de estos estamentos mencionados.

Los datos más objetivos de esta sexta ola, según ha afirmado Aguirre, son los de la presión hospitalaria y los fallecimientos, estas cifras ascienden en el día de hoy a 2.143 camas hospitalarias ocupadas, 52 más que ayer, 19 de enero, (238 en UCI, siete mas que ayer) y 31 fallecimientos más que en el día de ayer. "Aún nos queda un tiempo de subir a nivel de ingresos como a nivel de fallecimientos".

La franja de edad de la incidencia acumulada se repite en 30-40 años, coincidiendo con la franja con menos número de vacunados. En la actualidad ya hay siete millones de andaluces con la pauta completa, en total el 93,6% de la población mayor de 12 años. El ritmo de vacunación continúa y para mañana, 21 de enero, se abrirá la franja de los 30-40 años para adquirir la tercera dosis, de modo que los de 38-39 ya podrán pedir cita.

Aguirre ha confirmado que la semana que viene convocarán al Comité Regional de Acto Impacto de la Salud Pública y se abordaran cuestiones como la prórroga del pasaporte covid o la implantación de la mascarilla en distintos estamentos sanitarios. El consejero ha aprovechado para "dar un toque de atención" e insistir en la obligatoriedad de la mascarilla en los eventos deportivos.

El número de vacunados ha aumentado en 220.000 desde que la implantación del pasaporte covid en interiores, Aguirre ha confirmado que parte de la presión de camas es de gente no vacunada, "la vacunación en la solución".

Por último, respecto a la vacunación de los menores, el consejero ha informado que el 58,4% de los pequeños de 5 a 11 años ya están vacunados, gracias a la "sensibilidad importante de los padres". "Esperemos que sea la última y no venga otra variante".