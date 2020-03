La Agrupación de Cofradías vendió más del 94% de los palcos antes de suspender la Semana Santa

Hace justo una Semana que el Obispado y el Ayuntamiento, junto con la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, anunciaron la suspensión de las estaciones de penitencia de la Semana Santa por la crisis del coronavirus, justo dos semanas antes del Domingo de Ramos. Hasta ese momento, la Agrupación de Hermandades y Cofradías había vendido el 94,8% de los palcos de la carrera oficial, "353 de 418", y el 33,7% de las sillas de la misma, "319 de 973", tal y como ha informado a este periódico el presidente del colectivo cofrade, Francisco Gómez Sanmiguel.

Sobre la devolución del dinero de palcos y sillas de la carrera oficial de una Semana Santa que el obispado ha abierto a que cuyas estaciones de penitencia puedan celebrarse los próximos 14 y 15 de septiembre, Gómez Sanmiguel ha insistido en que "a fecha de hoy no se ha devuelto nada; estamos todos en casa, no nos hemos podido reunir y, por lo tanto, no hemos podido hacer nada al respecto. Una vez que acabe esta situación y que la junta de gobierno de la Agrupación pueda reunirse, ya se irán tomando las decisiones oportunas". Las hermandades trasladaron hace ya varios años la carrera oficial al entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

El presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha querido mandar "un mensaje tranquilizador a todo el mundo y en cuanto podamos reunirnos comenzaremos a trabajar en ello, pero de momento estamos todos en casa, por lo que no se ha podido hacer nada al respecto", ha insistido.

Los palcos y sillas de la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba 2020 se pusieron a la venta a principios del pasado mes de febrero, dos meses antes del inicio de la Semana de Pasión de este año. Los importes de los abonos que regían para este año 2020, cambiaron tras la obligación legal de repercutir el 21% de IVA, con lo que el importe para los palcos era de 423,50 euros para el interior del Patio de los Naranjos -350 el pasado año- y de 363 euros para el exterior de la Mezquita-Catedral -con el pasado año-.

En el caso de las sillas los abonos subieron de 60 a 72,60 euros tras la aplicación de ese 21% de IVA impuesto por el Ministerio de Hacienda. Además, iba a ser el primer año en el que la cofradía de Electromecánicas -La Conversión- iba a hacer estación de penitencia por la carrera oficial, concretamente el Viernes Santo. Todo ello tras la aprobación en pleno extraordinario de la Sección de Penitencia del colectivo cofrade, un pleno al que asistieron los hermanos mayores de las distintas corporaciones y que llegó después de que la hermandad de Electromecánicas –que hasta el momento salía desde hace casi una década en procesión el Sábado de Pasión– pidiera a la Agrupación el pasado mes de junio poder sumarse a la carrera oficial y procesionar ya el Viernes Santo de 2020.

No obstante, la crisis del coronavirus ha supuesto un vivir al día para muchos colectivos y en el caso de la Semana Santa, al igual que en otras celebraciones de distinta índole nadie sabe qué acabará ocurriendo. De momento, el Obispado ha abierto la puerta a que las estaciones de penitencia puedan celebrarse, de manera reducida, los días 14 y 15 de septiembre, tras haber sido suspendida la Semana Santa el pasado sábado 14 de marzo como consecuencia de la expansión de la pandemia del coronavirus. El presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha insistido al respecto en que "habrá que esperar a ver cómo se concreta esta acogida favorable por parte de nuestro Obispado hacia esas directrices; las hermandades siempre estaremos a disposición de lo que determine nuestro obispo".

Gómez Sanmiguel ha añadido que, en estos momentos, la Agrupación de Hermandades y Cofradías está muy preocupada "por la situación actual que está viviendo nuestro país". Y que antes de que pueda producirse el cambio en el calendario de las procesiones, en las fechas de la Semana de Pasión, "de una forma diferente, este año las hermandades celebraremos la Semana Santa sin estaciones de penitencia, es decir, la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor.

El Obispado ha acogido "favorablemente" las directrices marcadas por el Vaticano en el decreto En tiempo de covid-19 de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, cuyo prefecto es el cardenal Robert Sarah. En el mismo se recoge cómo se deben hacer las celebraciones religiosas previstas para las próximas fechas.

En un anexo final, el decreto hace referencia a las salidas procesionales en los siguiente términos: "Las expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen los días de la Semana Santa y del Triduo Pascual, a juicio del obispo diocesano podrán ser trasladadas a otros días convenientes, por ejemplo, el 14 y 15 de septiembre". Ante esas recomendaciones, el Obispado de Córdoba ha advertido que "estudiará el modo de aplicarlas" al "caso particular" de la Diócesis cordobesa.

Todo ello en un contexto en el que Francisco Gómez Sanmiguel agota su periodo al frente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba al cumplir en los próximos meses dos mandatos al frente del colectivo, o lo que es lo mismo, ocho años, tiempo máximo que permite el Obispado para dirigir un colectivo cofrade. Un periodo, el de Gómez Sanmiguel en la presidencia de la Agrupación, que pasará a la historia, sobre todo, por el traslado de la carrera oficial de la Semana Santa desde el entorno de las Tendillas al entorno del primer templo de la Diócesis, la Mezquita-Catedral, en el que él jugó un papel importantísimo.

Un traslado que año a año ha ido mejorando "y que seguirá mejorando; hasta el último año que la carrera oficial estuvo en el entorno de las Tendillas se le introdujeron mejoras, y en el entorno de la Mezquita-Catedral va a ocurrir lo mismo", ha defendido.