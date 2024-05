Abre la oficina de víctimas para los familiares de los represaliados del franquismo en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha abierto este miércoles la oficina de atención a la víctima, una reivindicación de los colectivos memorialistas, donde va a estar el equipo técnico que se encarga de la exhumación de fosas hasta que en este mismo mes se incorpore un trabajador social del Consistorio, todo ello en el marco de las actuaciones que desde la Delegación de Infraestructuras se llevan a cabo en materia de memoria democrática.

El delegado del área, Miguel Ruiz Madruga, ha visitado el espacio, ubicado en el Centro Cívico de Levante, en la segunda planta, tras haber acondicionado el lugar, junto a los colectivos memorialistas. El espacio servirá "para recordar, informar y tomar muestras de ADN" a las familias de los represaliados del franquismo y "darle respuesta a los que quieren y tienen el derecho de saber dónde está enterrado su familiar, una obligación legal, moral y de justicia" que empezó con el convenio firmado en 2021 por el Gobierno central, la Junta de Andalucía, Diputación y el Ayuntamiento para las exhumaciones de las fosas comunes de los cementerios de la Salud y San Rafael.

El concejal, a su vez, ha detallado que el objetivo es organizar pronto una recogida masiva de muestras de ADN de todas aquellas personas que pudieran tener algún vínculo de parentesco con las víctimas cuyos restos sean exhumados de las fosas existentes tanto en el cementerio de San Rafael como en el de la Salud. El grupo de personas con un alto parentesco con las víctima ha descendido con los años, "día que pasa, oportunidad que perdemos", ha expresado el concejal, sin embargo, las asociaciones están intentando identificar a las personas y familiares de víctimas que puedan someterse a estas pruebas.

Una vez se hayan obtenido dichas muestras, serán enviadas a un laboratorio acreditado, donde se cotejarán con los restos aparecidos en las diferentes fosas. Es el Hospital Anatómico Forense de la Universidad de Granada el que suele encargarse de este trabajo.

El equipo técnico, dirigido por Daniel Quiroga, admite que "habrá un porcentaje alto de personas que no podamos identificar", mientras hay otro porcentaje que "no se puede identificar por ADN" y los restos no se podrán entregar por culpa del bajo parentesco que tengan los familiares vivos con ellos.

Los expertos pueden interpretar en los huesos oficios a los que se dedicaban, las huellas de actividades de ocio o de trabajos que "queda en los huesos" y también algunos objetos que llevaban al momento de ser enterrados en las fosas, lo que facilita la identificación de algunas víctimas, pero es la prueba de ADN lo que permite entregar los restos a sus familiares.

Hasta ahora, se han exhumado unos 50 cuerpos en San Rafael, están en depósito. Se estudiarán antropológicamente para saber si son represaliados o víctimas. En la Salud "seguimos avanzando" y hay unas 170 personas exhumadas, 50 de ellas víctimas ya localizadas y que datan de la primera fase de la Guerra Civil. Hay tres víctimas de los bombardeos republicanos sobre la ciudad.

El trabajo de la oficina

La oficina será "multifunción". Organización, información, toma de muestras y recolección de datos estarán entre las principales funciones, pero, también muy importante será "recuperar sus historias, su memoria, cómo han vivido las familias el trauma" de la guerra y el franquismo.

El presidente de Dejadnos Llorar, Antonio Deza, ha mostrado su agradecimiento por poder contar ahora con el espacio, a pesar del retraso en su puesta en marcha, una realidad a la que ha restado importancia: "No pensamos en mirar para atrás ni buscar culpables de por qué se ha tardado 87 años". Lo más importante, asegura, es el trabajo que viene ahora, que los resultados del equipo técnico "sean transparentes, se divulguen y se comuniquen".

José Manuel Matencio, de la Plataforma por la Comisión de la Verdad ha recordado que donde ahora está la oficina de atención a la víctima fue la antigua cárcel, donde estuvo su padre. "Es un lugar muy significativo, donde no hay ningún recuerdo de que esto fue una cárcel donde murió mucha gente", ha expresado.

El Ayuntamiento y los colectivos memorialistas han abordado la planificación de los trabajos que quedan hasta diciembre de 2025, cuando culminan las labores previstas en el convenio de colaboración suscrito entre las cuatro administraciones. La oficina será "el centro de referencia de la memoria histórica de Córdoba", con una persona que va a organizar e informar a los familiares interesados.