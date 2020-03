Limpieza y coronavirus: cómo desinfectar ropa, zapatos, joyas y bolsos

Este Virus Lo Paramos Unidos. Esta es la campaña que lanza el Gobierno para incentivar las medidas y toda precaución es poca. Estamos pasando por una crisis a nivel mundial y a nivel personal, por ello, ante todo hay que ser conscientes de la situación y ayudar a todos los trabajadores. Desde casa podemos contribuir a la sociedad y podemos ayudar al personal sanitario, simplemente hay que adoptar una serie de medidas de higiene que, en situaciones comunes, pasamos por alto.

A medida que van pasando las horas y las semanas, los expertos realizan más pruebas para saber a qué nos enfrentamos. Este microorganismo puede vivir en superficies de madera durante 8 horas, en guantes quirúrgicos a lo largo de 8 horas, en el aluminio desde 2 hasta 8 horas, en los cristales 4 días, en el papel entre 4 y 5 días y en el plástico 5 días.

La resistencia del Covid19 es impactante, es por eso que no debemos salir a la calle a no ser que sea estrictamente necesario y aquellas personas con mascotas, que salen a hacer la compra o que siguen trabajando, deben extremar la precaución. Desinfectar con lejía todas las superficies del hogar es necesario para evitar partículas del exterior.

La estrecha relación del coronavirus con los objetos cotidianos, inquieta, así que puedes seguir estas indicaciones de los expertos para desinfectar y limpiar adecuadamente la ropa, las joyas, los bolsos y los zapatos.

Limpiar de forma correcta la ropa

A pesar del confinamiento que el Gobierno ha pedido a los ciudadanos que haga, muchas personas deben salir a la calle para comprar, ir a la farmacia, cuidar de alguien cercano, pasear al perro o ir a trabajar. Todo esto conlleva a un cuidado exhaustivo de las prendas utilizadas, en el momento en el que el sujeto se expone al posible contagio. Los pasos a seguir son sencillos y deben cumplirse para mayor seguridad:

Lo primero de todo es utilizar exceso de agua en los lavados . Utilizar más agua de la habitual es primordial para conseguir un buen lavado.

de agua en los . Utilizar más de la habitual es primordial para conseguir un buen lavado. Evitar los lavados con cargas grandes . Es muy importante que no haya muchas prendas juntas , para que puedan disponer de una mayor movilidad .

los lavados con cargas . Es muy importante que no haya muchas prendas , para que puedan disponer de una mayor . Utilizar más detergente de lo habitual. Cuanto más fuerte sea el producto usado mejores resultados se optendrán .

de lo habitual. Cuanto más fuerte sea el producto usado mejores resultados se . En caso de convivir con alguna persona contagiada, es importante añadir lejía y lavar la ropa a 60ºC.

Cómo limpiar el calzado utilizado

Desde hace unos días, circulan bulos en redes sociales que hablan de la importancia que tiene dejar los zapatos fuera de casa. No es un consejo absurdo, pero no es estrictamente necesario. Nos enfrentamos a un virus duradero en cualquier tipo de superficie, no obstante, las medidas que se deben llevar a cabo para la desinfección de los zapatos, no es dejarlos en la puerta de casa.

Según Don Juan José Badiola , director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, no es necesario sumergir el calzado entero, simplemente la suela .

, director del Centro de y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, no es necesario el calzado entero, simplemente la . Esta medida va destinada a personas con un factor de alto riesgo , aquellas que hayan estado en supermercados, farmacias y lugares de alta concentración.

, aquellas que hayan estado en supermercados, farmacias y lugares de alta concentración. Badiola añade que, el mejor desinfectante, es la lejía.

Desinfectar las joyas

Llevar anillos, pulseras y otros complementos cercanos a las manos, es un vector para el coronavirus. Los sanitarios no pueden portar ningún tipo de joya, ya que saben el riesgo que corren si el virus queda adherido al objeto.

Las recomendaciones de higiene, como en los demás casos, son mayores que las habituales:

En el caso de los anillos se aconseja lavarlos al igual que las manos.

al igual que las manos. También, es importante desinfectar todas las noches los adornos utilizados.

todas las noches los adornos utilizados. El líquido desinfectante para joyas, también es eficaz.

En momentos como los que vivimos, lo esencial y más prudente, sería dejar de usar algunos accesorios.

Uso de bolsos y desinfección

Las medidas establecidas para la desinfección correcta de bolsos, mochilas o cualquier objeto que sirva para transportar objetos personales, es la misma que para la limpieza y desinfección de la ropa.