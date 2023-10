Estas son las ocho únicas fechas en que podrás visitar el Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso

El Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso (Ctra. Palma del Río, Km 5,5) es uno de los destinos más codiciados en Córdoba, pues conseguir una entrada es normalmente tarea harto complicada. De hecho, sus actuales propietarios tan sólo autorizan la entrada al público durante unos cuantos días al año y previa inscripción -con prioridad a los visitantes que nunca antes hayan estado.

La asistencia a la actividad es gratuita, con visitas guiadas organizadas, e inscripción previa vía online.

El Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra ha dado a conocer la 9ª Edición de las Visitas Monográficas al Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso, en colaboración con la Propiedad de este inmueble protegido y la Universidad de Córdoba. A lo largo de ocho sábados -comprendidos entre el 7 de octubre y el 2 de diciembre de 2023 y dos pases cada día- está previsto que se lleven a cabo dieciséis visitas guiadas para conocer este singular enclave arquitectónico.

El aforo será de 25 personas por pase. Las fechas aprobadas son:

Octubre: Sábados 7, 21 y 28Noviembre: Sábados 4, 11, 18 y 25Diciembre: Sábado 2

Cada uno de los dos pases que hagan por jornada tendrán una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos y estarán distribuidos de la siguiente forma: 1er pase: De 10:00 a 11:45 2º pase: De 12:00 a 13:45

El itinerario por el monasterio será conducido por especialistas en Historia del Arte bajo la coordinación de la profesora titular del Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música, la Dra. Mª Ángeles Jordano Barbudo, que mostrarán a los visitantes el compás, la iglesia, el claustro, el patio de novicios, la sala capitular, el balcón de la fachada y las capillas claustrales.

El Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso fue fundado a principios del siglo XV. Su sede se constituye como uno de los principales ejemplos del gótico en Córdoba, convirtiéndose en el eje del epicentro productivo de esta zona de las estribaciones de la Sierra de Córdoba. Tras su desamortización en 1836, el edificio es abandonado hasta que en 1912 es adquirido por José Mª López de Carrizosa y Garvey, Marqués del Mérito; a partir de este momento, sus nuevos propietarios comienzan la restauración y recuperación hasta la actualidad.

Está ubicado frente a la impresionante Medina Azahara, al cobijo de Sierra Morena y rodeado de la vegetación autóctona. Parece ser que en la construcción del Monasterio se aprovecharon los restos de la antigua ciudad de Medina Azahara, que en el siglo XV era conocida como Córdoba la Vieja y se creía que había sido una ciudad romana.

Es el segundo edificio más grande de la ciudad, después de su vecina, Medina Azahara. Fray Vasco de Sousa fue el monje portugués que trajo a Córdoba la orden Jerónima. El religioso se encuentra enterrado en el monasterio) y promovió su construcción en esta ubicación privilegiada

Las entradas, paso a paso

Estas visitas están dirigidas a público joven y adulto, previa inscripción y que no haya participado en esta actividad en alguna de las ediciones anteriores.

El plazo de inscripción se abrirá cada lunes previo al sábado de visita a las 10:00. Y se realizará exclusivamente a través del siguiente enlace: Acceso al Sistema de Reservas ARES

Cuando el usuario acceda a la plataforma de reservas, se le dará la posibilidad de seleccionar la fecha e introducir los datos que vaya pidiendo el propio sistema.

Así mismo, es importante señalar que la reserva es individual y nominal.

Una vez confirmada la reserva, se enviará al usuario un correo de confirmación con los datos de la actividad (día, hora y condiciones generales de la reserva).

El día de la visita, los asistentes deberán mostrar al personal técnico que coordina el evento el documento de confirmación de la reserva (ya sea en papel o formato digital).

En el caso de que la persona no puede asistir a la actividad, se ruega que cancele su reserva en la misma web para que su plaza quede a disposición de otros usuarios interesados.

En el caso de que no cancele su plaza y no se presentado, figurará como no presentado e inhabilitado/a para poder acudir asistir a ediciones posteriores de las Visitas Monográficas al Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso.

Los visitantes deben personarse puntualmente en el Museo de Madinat al-Zahra, donde llegarán por sus propios medios. Y deben hacerlo al menos 15 minutos antes de la visita para registrar su llegada en el Museo y acceder al vestíbulo donde el grupo se conformará y será recibido antes de trasladarse al Monasterio mediante un microbus.