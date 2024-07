La tarta de queso que ha puesto a Córdoba en el mapa de las 'cheesecakes' más ricas

Puente Genil ya no es sólo famoso por su membrillo o su AOVE. Ahora lo es también por las tartas de queso de Packusito by Paco Alarcón. El día a día en este pequeño obrador es el final feliz y muy dulce de una historia protagonizada por un apasionado de la gastronomía. Alarcón ha revolucionado el panorama de las cheesecakes 'made in Córdoba' con sus elaboraciones. Nada apuntaba en la biografía laboral de este pontanés, que no se formó profesionalmente entre hornos, abatidores y rodillos, a que se convertiría en un referente repostero no sólo en su pueblo, sino en el resto de la provincia e incluso en Córdoba capital.

El obrador se encuentra en la calle San Sebastián, 15, de Puente Genil, y los encargos se pueden realizar telefónicamente (722 24 86 22) o mediante mensaje directo en su cuenta de Instagram.. Los encargos se deberán realizar con 24-48 horas de antelación. "Ahora mismo solo puedo repartir no más de 50 kilómetros a la redonda. Aunque también, como he dicho antes, se puede recoger en el Obrador", explica Paco.

"Todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de mis hijos y, en especial, de mi mujer, Mari Ángeles. Ella me ha aguantado muchísimo y me ayuda en todo", adelanta Paco Alarcón.

Como en todos los grandes descubrimientos, el azar, la pasión y la constancia jugaron bien las cartas para que a día de hoy haya hecho de Puente Genil un destino gastronómico donde degustar y llevarse una tarta de queso de 10. También resulta una opción perfecta para poner el toque dulce a cumpleaños, comuniones, bodas y eventos varios.

En la carta de Packusito no falta la tarta clásica suave, la clásica intensa, la Lotus, Happy Hippo, Jungly Negro y uno de los best seller, la de chocolate blanco y pistacho. No obstante también se pueden encargar otras como la de Pantera Rosa, Oreo, Donuts, chocolate blanco, turrón de Jijona... Además, hay opciones sin gluten.

Al calor del hogar

La de Packusito es una historia hecha a fuego lento: "Siempre me ha gustado mucho la cocina (herencia de mi padre). El confinamiento hizo que me apasionara mucho más y que le dedicara más tiempo. Poco a poco empecé a indagar en postres y sin querer me apareció la receta de la tarta de la viña. Un punto de inflexión fue probar la tarta de queso del Restaurante Tres culturas de Lucena, era de sabor potente y cremoso y ahí dije: "Tengo que hacer una tarta con este sabor. La primera fue todo un desastre. Luego fui añadiéndole toque propios y después de muchas he llegado hasta aquí", reconoce Paco Alarcón. "De hacer un número de tartas muy pobre, la cosa fue poco a poco subiendo y empezaron a llegar los encargos para varios restaurantes", añade.

Las redes sociales y los perfiles de foodies también han sido determinantes en su proyección: "El momento más importante para mí fue cuando me puse en contacto por primera vez con José David Lanza -Comerte Córdoba-. Le dije que iba a Córdoba a cenar y que quería llevarle una tarta para que la probara. No tuvo otra cosa que subirla a su cuenta de Instagram y mi bandeja de entrada se caía con tantos mensajes. Desde ese momento viendo que la gente se interesaba por mi trabajo, me plantee empezar a hacerlas por encargo". Con el carcabulense José Alberto Pañero, más conocido como Juusogastro, también ha llevado a cabo deliciosas colaboraciones.

No obstante, son varios los mentores de Packusito en la bien llamada familia foodie cordobesa. "Estoy muy muy agradecido a cada uno de los miembros de esta gran familia que hemos creado y a la que tengo la suerte de pertenecer. Ellos han aportado mucho en esta aventura con su tiempo subiendo historias y apoyándome en todo momento".