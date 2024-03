Cinco platos que tienes que probar en Córdoba por Semana Santa y dónde pedirlos

Cualquier ocasión es buena para saborear el ABC de la gastronomía cordobesa, y más aún durante la Semana Santa. Entre procesión y procesión la ciudad ofrece multitud de opciones para reponer fuerzas. No obstante, hay cinco elaboraciones que encarnan como pocas la esencia de Córdoba. ¡Toma nota de donde las preparan de escándalo! En pocos sitios preparan el salmorejo como en La Salmoreteca (Mercado Victoria). En este puestecito del famoso mercado gastronómico podrás catar desde el más clásico con guarnición de huevo duro y jamón, al de tinta de calamar, aguacate o remolacha, entre otros. De vez en cuando también elaboran algunos salmorejos dulces con los que dejar volar la imaginación.

La tortilla, o mejor dicho, el 'tortillón' del Bar Santos (Magistral González, 3), junto a la Mezquita-Catedral, es más cordobés que Medina Azahara. Comerse una cuña con palillos XXL y una cerveza bien fría a su puerta es casi religión .

Aunque si lo que nos puede es una buena fritura en su punto justo, las berenjenas de Taberna La Montilla (San Álvaro, 5) con miel de caña y queso de cabra de Zuheros es un espectáculo. En bastoncitos de casi idéntico tamaño y grosor y con el punto justo de sal ¡Resultan tremendamente adictivas!.

El cochifrito de Ermita de La Candelaria (Candelaria, 2) es, sin duda, uno de los mejor elaborados de la ciudad: crocante por fuera y jugoso por dentro. Se fríe en aceite de oliva virgen extra y llega a la mesa acompañado de pimientos de Padrón y patatas fritas recién hechas.

Nuestra última parada gastro es el Flamenquín de Taberna La Viuda (San Basilio, 52). El resultado es el flamenquín de rabo de toro con salsa de chocolate y jugo de rabo de toro.

El making of de este plato lo cuenta Paco Rosales, gerente del establecimiento: "Era una forma divertida de probar dos grandes platos de la cocina cordobesa sorprendiendo a aquellos que nos visitan. Este plato va acompañado de salsa de chocolate que da un plus original a esta elaboración. La salsa se debe a la influencia de la gastronomía cinegética, los cazadores cordobeses que venían de África traían cacao, y hacían salsas en sus platillos unidos a este ingrediente que no sólo sirve para endulzarnos, sino que le damos un valor añadido a otros platos como puede ser este ya que va unido mucho a su sabor. Ya hace años mi abuela hacia este tipo de salsa y la saboreo hoy como si fuera ayer".

Pero que nadie se alarme porque para los más clásicos también sirve flamenquín cordobés y quienes arriesguen en la mesa -pero no mucho- pueden optar por el flamenquín de queso La Viuda.