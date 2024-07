Talleres, cine y música en los 'Encuentros Ven acá pacá' de Pozoblanco

El próximo 7 de agosto dará comienzo en Pozoblanco la quinta edición de los Encuentros Ven acá pacá, que organizan de forma conjunta la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y la Asociación Alpaca, formado por un grupo de artistas y creadores pozoalbenses. El ciclo, que se integra en el plan de actividades del programa veraniego Al Fresco incluirá varias innovaciones.

El inicio de las actividades vendrá con una doble propuesta ese miércoles 7 de agosto. Por una parte, se realizará un taller de acondicionamiento de lana con el colectivo Lana Merimorena, que tendrá lugar en la Casa de la Viga de 11:00 a 14:00. Durante esa misma jornada y también en ese mismo espacio cultural del Centro de la localidad tendrá lugar la inauguración de la exposición colectiva Mover los paisajes, que incluye obras de los artistas Susana Jiménez Carmona, Lara Salous, Irene Infantes y Julio Linares. La apertura de la muestra será a partir de las 20:00. Quedará abierta hasta el sábado 10 y habrá visitas guiadas durante todos los días en los que duran los encuentros.

El jueves continuarán las actividades con una sesión de cine de verano al aire libre, que tendrá como sede el Auditorio del Parque Aurelio Teno. Allí se proyectará a partir de las 22:00 el cortometraje El gran dilema, de la cineasta pozoalbense Luna Herruzo, y la película On the go, de Julia de Castro y María Gisèle Royo, un largometraje que se estrenó en el Festival de Locarno, donde logró una mención especial de Jurado Joven.

El viernes las actividades de los Encuentros Ven Acá Pacá vivirán otra novedad en el merendero del Campo de Golf. Allí se va a organizar, según

han anunciado hoy los organizadores, una actividad de contemplación de las perseidas con acompañamiento de música ambiente de la mano del dúo Löwk y del artista gaditano David Cordero.

Los Encuentros concluirán el sábado 10 de agosto en la Peña Flamenca con un concierto doble. Por una parte, se podrá vez una propuesta contemporánea con Andrea Santalusía y su fusión de flamenco, jazz y soul.

Por otra, una actuación del cantaor sevillano Perrate que pondrá punto y final a esta quinta edición de estos encuentros culturales.