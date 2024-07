La exposición del C3A de Córdoba que puedes ver como un auténtico VIP

Como la de un auténtico visitante VIP. Así resultará la experiencia de quienes acudan a ver la exposición 'Val del Omar. Una técnica con T mayúscula' el próximo 13 de julio en el C3A de Córdoba. Y es que será el propio comisario de la muestra, Lluís Alexandre Cánovas Blanco, quien los acompañe e ilustre acerca de los detalles de la muestra.

La cita es a las 11:30 y la entrada es libre y gratuita.

La exposición es la primera muestra antológica dedicada a este cineasta en más de una década en España. En ella se traza su empeño por explorar las posibilidades pedagógicas que ofrecen técnicas modernas como el cine o la electroacústica, ensayando formas de producción artística que se opongan a un lenguaje pervertido por lo comercial. Compuesta por alrededor de trescientas piezas y veinte instituciones prestadores, la muestra reúne materiales inéditos que ofrecen una nueva contextualización histórica donde, lejos de considerar al figura de Val del Omar un creador aislado, lo sitúa en el centro de una constelación de discursos, instituciones y disciplinas del siglo XX que tejen modernidades alternativas. La exhibición se inauguró el pasado 21 de marzo y está abierta al público hasta el próximo 1 de septiembre.

José Val del Omar (Granada 1904 - Madrid 1982), creador de un talento artístico y tecnológico extraordinario, '"creyente del cinema"' e iluminado por unos nuevos horizontes que formuló mediante las siglas PLAT -que equivalen al concepto totalizador de Picto-Lumínica-Audio-Táctil-, fue contemporáneo y camarada de Lorca, Cernuda, Renau, Zambrano y otros nombres mayores de una Edad de Plata truncada con la Guerra Civil. En 1928 anticipó ya varias de sus técnicas más características, incluyendo el ''desbordamiento apanorámico de la imagen'' fuera de los límites de la pantalla y el concepto de ''visión táctil''. Dichas técnicas, y las del ''sonido diafónico'' y otras exploraciones en el campo sonoro, las aplicaría en su Tríptico Elemental de España, iniciado en 1952 y sólo concluido póstumamente. Pues su obra y su tenaz actividad investigadora -a contrapelo de la incomprensión y el olvido- no empezaron a ser redescubiertas hasta poco antes de su muerte, siendo en cambio el principio de un renacimiento que sigue ganando adeptos ''Sin fin'' como él ponía al término de sus films.

Un comisario deluxe

Lluís Alexandre Casanovas Blanco, comisario de la muestra, es arquitecto, comisario y crítico. Es doctor por la Universidad de Princeton con la tesis doctoral El rediseño del sensorio de José Val del Omar: medios de comunicación, política y espacio en la España franquista.

Actualmentetrabaja como asesor científico y comisario de arquitectura en el Departamento de Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde también es asesor del Área de Educación. Combina su trabajo como arquitecto con la curadoría y los proyectos culturales. En 2016 fue comisario general de la Oslo Architecture Triennale junto con la After Belongin Agency. Ha formado parte del equipo curatorial de Niño de Elche. Auto Sacramental Invisible (2020-2021) y de Vasos Comunicantes. Colección: 1881-2021 (2021) en el Museo Reina Sofía.

Es co-comisario del ciclo Un piano preparado (2023), que conmemora el vigésimo aniversario de La Casa Encendida, y es comisario de la muestra Lo Animal en España (2024) en la Fundación Cerezales, León. Ha sido becario del Programa de Estudios Críticos del Whitney Museum of American Art en Nueva York y del IKKM-Weimar Princeton Summer School for Media Studies. Sus artículos han aparecido en publicaciones como Volume, PLOT, Movement Research Performance Journal, Millennium Film Journal o El País. Ha recibido varias becas y ayudas, entre las que destacan la Beca La Caixa para Estudios de Postgrado, o la Beca de la Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts. Ha sido profesor en diferentes universidades como Columbia GSAPP, la Universidad de Princeton, Barnard College o Parsons The New School, entre otras. Ha impartido conferencias en instituciones como el ZKM Karlsruhe, Harvard GSD, University of Sidney, el Círculo de Bellas Artes de Madrid o el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.