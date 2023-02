Rosa Clará: "La mujer actual tiene mucha cultura de moda"

Bastan un par de minutos de charla con Rosa Clará para comprobar que sigue manteniendo esa mirada curiosa propia de los niños y una capacidad prodigiosa para ilusionarse con las pequeñas cosas del día a día. Si sólo se pudiera elegir una palabra para definirla, esa sería entusiasmo. Ese con el que habla de las 16 colecciones que ella y su equipo diseñan al año, de la apertura de su nueva boutique en Córdoba y, por supuesto, de Daniel, su único hijo y -en sus propias palabras- su "gran proyecto vital". Él está llamado a convertirse en su heredero dentro y fuera de la firma. Pero aún queda mucho para que la reina de las novias pase el testigo.

-Fundó su propia firma de moda nupcial en 1995 pero, ¿a qué se dedicaba antes de crear Rosa Clará?

-Venía de trabajar en otras firmas del sector. En aquel momento yo acababa de ser madre y vi que faltaba una serie de productos que no se hacían en ese momento. Así pues, había una oportunidad para mí: empezar a hacer un producto de máxima calidad con los mejores tejidos que pudiera encontrar alrededor del mundo y, a partir de ahí, hacer un tipo de producto que fuese moda en novias. Ahí arrancó todo, con ese concepto.

-Definitivamente había un nicho de mercado vacío, ¿no?

-Si fuésemos a ver las colecciones que se hacían en aquellos años, verías que se trataba de colecciones bastante iguales siempre. Los tejidos eran brillantes y plasticosos, siempre con canesús, cuellos y encajes troceados para alargarlos. Entonces una chica que buscara un vestido sencillo, con buena calidad, con buen patrón y con tejidos máximos, no lo encontraba. Tenía que irse a una modista, con el riesgo que comporta irse a una modista, porque no todas saben mover la cantidad de tejidos que nosotros movemos. Así que vi que ahí había un nicho para mí, para una mujer que buscara este tipo de vestido, un producto diferente basado en la calidad de patrones, líneas, tejidos.

-¿Cómo se anima a crear su propia empresa y qué fue lo más difícil en sus inicios?

-Muchas cosas. La realidad es que arranqué con mi negocio porque no quería viajar. ¡Imagínate si estaba equivocada! Yo acababa de ser madre y pensé que estaría genial montar un negocio que me permitiera estar en Barcelona, no moverme y estar con mi hijo, pero eso duró poco y comenzó toda esta locura. En 28 años no hemos parado de crecer como empresa. No hemos acabado un proyecto cuando estamos arrancando mil.

-Actualmente Rosa Clará está presente en más de 80 países y tiene más de 4.000 puntos de venta, ¿a qué ha tenido que renunciar para alcanzar el éxito?

-A muchas cosas que muchas madres, muchas veces, creemos que renunciamos. Me he perdido algunos momentos de la vida de mi hijo, pero me he dado cuenta de que lo realmente importante es estar y dedicarle tiempo de calidad. En lugar de haber tenido un sólo hijo, quizás hubiera tenido cinco, pero tuve que quedarme con sólo uno. También he debido renunciar a tener hobbies y vivir la vida de otra manera. Mi vida ha sido principalmente trabajo durante muchos años.

-¿Le ha compensado, de alguna manera, la vida tanto sacrificio?

-Sí, la vida me ha brindado la oportunidad de acabar mi carrera profesional con mi hijo al lado. Dani tiene 31 años, es arquitecto, habla perfectamente chino y ha hecho un MBA (Master of Business Administration) en Boston. Se preparó súper bien y cuando acabó me dijo: "Yo me quiero dedicar a lo tuyo". Y le dije: "Bueno, pues, estupendo. ¡Al ataque!". Él ha ido pasando por todos los departamentos. Desde hace seis meses está en el de marketing, que es todo un mundo. Pero su ocupación en el futuro va a ser dirigir la compañía y estar en todas las áreas. Sin duda, es mi heredero y sucesor.

-¿Abre puertas en el extranjero la marca España a la hora de vender?

-Por supuesto. Hay marcas, como Inditex, que nos han abierto muchos caminos. Y en novia, no sólo nosotros, sino otras empresas que se dedican a lo mismo, hemos marcado el ritmo en moda. Comprarse un vestido de novia made in Spain sigue siendo importante hoy en día.

-¿Tiene dignos sucesores la industria de la moda española?

-Sí, hay un plantel de jóvenes que están súper preparados, con muchas ganas de emprender, de dedicarse no sólo a novias, sino a la moda en general y con muchas ideas nuevas. Estamos ante una generación que aprieta. En nuestro equipo de diseño, de hecho, hay cantidad de gente joven que refresca la marca continuamente y que hacen que sigamos siendo muy punteros.

-¿Se han dejado notar los efectos de la inflación actual en su empresa?

-Nos está afectando, como a todos. Los precios también nos han subido a nosotros, pero hemos intentado controlarlo al máximo y que no repercutiera en el cliente. Hemos pasado dos años realmente muy duros con el tema de la pandemia. Menos mal que somos una empresa nada endeudada y muy sólida.

-Con las restricciones sanitarias se retrasaron muchos eventos. ¿Hay ahora un efecto rebote de boom de ventas?

-Sí. Yo siempre decía durante la pandemia: "Las personas que dejen de tomarse un café, nunca se lo tomarán. Pero la persona que se tiene que casar, se casará, tarde más o menos". Muchas novias aplazaron sus bodas y se están casando ahora. Tanto 2022 como lo que llevamos de 2023 están siendo años espectaculares en ventas.

-¿Qué supone para la marca la apertura de una boutique en un sitio tan emblemático de Córdoba?

-Nosotros teníamos una tienda en Córdoba desde hace muchísimos años. Al frente contábamos con unos socios maravillosos y decidieron jubilarse. A partir de aquel momento, la propia empresa decidió, creyendo muchísimo en esta ciudad, abrir su propia tienda. Córdoba valora muchas de las cosas que ofrecemos y para nosotros es imprescindible tener una tienda aquí.

-¿Cómo definiría a la clienta cordobesa?

-Las cordobesas valoran la calidad, saben lo que es un tejido. Además son muy guapas y eso ayuda mucho a que estén espectaculares en el día de su boda. ¡Es un gustazo vestirlas! La novia andaluza, en general, es muy tradicional.

-Paloma Cuevas ha firmado una de sus colecciones de vestidos de fiesta, ¿cómo surgió esa colaboración?

-Paloma y yo somos amigas desde hace 25 años y, cuando ella se divorció, decidimos que era el momento de poner en marcha un proyecto sobre el que habíamos hablado millones de veces. Es una colaboración con la que estamos felices y encantados de la vida porque es una mujer muy especial, que entiende la moda de una forma única. Ha vestido moda toda su vida y todo esto se refleja en sus colecciones.

-¿Y qué valores y gustos comparte con la firma Rosa Clará?

-Muchísimos. En primer lugar, la gran amistad que nos une. Tanto a ella como a nosotros nos gustan los diseños sencillos, que no sean muy recargados, pero cuya esencia sea la calidad, un buen patrón y excelentes tejidos. Ella entiende perfectamente el tipo de público al que va dirigido e incluso en colorido se le nota su raíz andaluza.

-¿Habrá una segunda colección con la impronta de Paloma Cuevas?

-Sí, próximamente la presentaremos. Y ojalá la podamos tener mucho tiempo colaborando con nosotros.

-En sus talleres se han vestido numerosas celebrities. ¿Buscan lo mismo a la hora de elegir el look perfecto que las clientas que no son famosas?

-Lo que pretende una novia, ya sea famosa o anónima, es ser la más guapa el día de su boda. Aparte, quieren sentirse cómodas y felices con el traje que eligen. Nosotros las escuchamos, las guiamos e intentamos que se cumplan sus sueños.

-¿Hay un modelo para cada novia?

-Al año hacemos 16 colecciones de novia diferentes y cuatro de fiesta. Cualquier novia que quiera un vestido de Rosa Clará se lo puede permitir económicamente. En España vemos la novia que va muy sobria, que quiere manga larga, cuello cerrado y vestidos de crepes. Pero también nos llega la que es súper sexy, escotada y que quiere apertura lateral. No nos faltan las novias muy clásicas con faldas tradicionales, que optan por tejidos más rígidos. Es difícil decantarse por una sola tendencia en moda nupcial porque hay muchos tipos de novia. Nuestras colecciones son muy amplias para llegar a todo tipo de público y estilos de novia en los 80 países en los que estamos.

-¿Cuáles son las principales diferencias entre las novias que atendía en sus comienzos y las de ahora?

-La mujer ha cambiado muchísimo. Cuando yo empecé se casaban mucho más jóvenes ¡Esto ya es un cambio espectacular! Además, la novia tiene ahora la última palabra. Viene acompañadas de familiares o amigas, pero es ella la que decide en última instancia sobre su vestido. Y en el caso de las madrinas, también hay un cambio importante. La mujer se cuida mucho más y las madrinas no quieren verse como abuelas.

-¿Sus clientas entienden más de moda que entonces?

-Totalmente. La cultura en moda que tienen actualmente no es comparable a la de entonces. La mujer actual tiene mucha cultura de moda gracias a toda la información que recibe en internet.

-Por su experiencia, ¿diría que la moda nupcial admite menos tendencias y elementos de vanguardia que la ropa de calle?

-Admite mucha y cada vez más. Si en la calle hay corsés, en la novia hay corsés. O si hay mangas grandes, en la moda nupcial también. La moda urbana nos influye y mucho. Y es que la novia tiene información diaria en internet.

-¿Varían los gustos y aspiraciones de sus clientas en función de su lugar de origen?

-Varían, pero sobre todo las diferencias se dan entre las novias latinas (España, Sur de Europa, Latinoamérica y Sur de Estados Unidos) y las anglosajonas. Son dos mundos totalmente diferentes. Tampoco el tipo de celebración es el mismo.

-Defina a la mujer Rosa Clará en cinco adjetivos.

-Nuestras novias buscan moda, calidad, líneas bastante arquitectónicas, vestibilidad -que te pongas un vestido y te siente genial- y la simplicidad.

-¿Cuáles son las principales tendencias que vamos a ver en 2023?

-En bodas se impone el blanco en todos sus matices. No ópticos, pero sí blancos y tonos nacarados. En el caso de las madrinas, vienen colores como el fucsia, azul klein, verdes en todas sus gamas y los cítricos. En cuanto a líneas, depende de las zonas del mundo en que estemos vendiendo. Si hablamos de madrinas, las mamás no quieren verse abuelas, sino jóvenes.

-¿Qué dos consejos le daría a una mujer a la hora de elegir el vestido perfecto?

-En primer lugar, que se ponga en manos de buenos profesionales. Es muy fácil hoy en día tener un taller, tres tejidos y hacer un vestido, pero hacer vestidos de novia es algo reservado únicamente a profesionales. No todos están acostumbrados a mover esta cantidad de tejidos, que reaccionan de maneras muy diferentes. En nuestros talleres hay toda una escuela de patronistas, que hacen que los vestidos tengan la vestibilidad de la que antes te he hablado. Es muy importante, pues, que elija un buen sitio para que le hagan el vestido de novia y que intente ser ella misma, ir cómoda y no disfrazarse.