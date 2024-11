El restaurante de Córdoba que tiene su propio fantasma

Bodegas Mezquita Corregidor no es sólo uno de los restaurantes más conocidos y galardonados de Córdoba, sino que puede presumir de tener su propio fantasma. Ubicado en una casa solariega situada a la altura del número 45 de la calle Corregidor Luis de la Cerda, algunos trabajadores afirman haber visto deambular un espectro por las habitaciones superiores de la antigua casa, en plena noche y cuando el establecimiento cierra sus puertas al público. Un misterio que pone los vellos de puntas, pues también aseguran verlo reflejado en la Sala del Espejo o vagando por los pasillos con una túnica blanca.

Segun se ha podido saber, se trata del alma de un joven perteneciente a la familia que moraba en esa casa principios del siglo XX. El muchacho nació con una severa malformación en su rostro. Esta deformidad provocó que, por vergüenza, la familia lo tuviese confinado en la segunda planta de la casa. De hecho, nadie hablaba de él y, para protegerlo de la cruel realidad de su apariencia, estaba prohibida la presencia de espejos en la planta superior.

Sin embargo, y como en las mejores historia, un día un espejo quedó descubierto y el joven pudo contemplar su verdadero aspecto. La visión fue tan insoportable que se quitó la vida allí mismo. Ahora vaga, triste e inquietante, por los pasillos como una figura espectral.

Una historia capaz de helar la sangre a cualquiera e interesar a muchos de los comensales que cada día llenan este restaurante que pertenece al Grupo Bodegas Mezquita, galardonado recientemente en los Premios Best of the Best 2024 de Tripadvisor. En el apartado de Mejores Restaurantes Informales en España el grupo de restaurauración capitaneado por el hostelero Baldomero Gas ha conseguido hacer doblete dos sedes de Bodegas Mezquita. "Puede que estos restaurantes sean algo informales, pero a los viajeros les encantan. Porque la buena comida y el buen ambiente son una combinación ganadora", aclara la web especializada en viajes. Así pues, se ha llevado el galardón la de la calle Céspedes, 12, que está en la cima absoluta del podium y cinco posiciones por debajo encontramos el establecimiento que el empresario Baldomero abrió en Ronda de Isasa, 10. "Tapas fantásticas, ubicación céntrica y un ambiente acogedor: Bodegas Mezquita lo tiene todo y más", asegura.

La cocina de Bodegas Mezquita se inspira en la tradición andalusí, árabe y judía, combinada con nuevas tendencias culinarias. Los productos típicos de Córdoba son los grandes protagonistas de su elaboraciones.

Los amantes del tapeo podrá probar salmorejo cordobés, la mazamorra con gelatina de Pedro Ximénez, las lagrimitas de pollo, las albóndigas mozárabes o las berenjenas califales.En su carta tampoco faltan exquisiteces como el rabo de toro a la cordobesa o el cordero sefardí a la miel. Los amantes del pescado también están de enhorabuena gracias a opcions como los chipirones salteados o el atún en salsa de mojito. Para terminar, nada mejor que sus postres caseros: pastel cordobés, torrijas con helado, naranja a la antigua…