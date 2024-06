Y los nuevos Soletes de la Guía Repsol en Córdoba son...

Llega una nueva hornada de Soletes Repsol y Córdoba y su provincia ha logrado un total de once nuevas incorporaciones. En la capital pasan a formar parte de esta selecta nómina El Asador de Nati, la heladería Buonisssimo, la coctelería Distrito Cocktail Bar, Garum 2.1, Taberna Hermanos Salcedo, Taberna La Montillana, Santa Emilia y la cafeteríaTere.

Tres son los pueblos que estrenan astro rey en formato xs: Chato Pecess (Belalcázar), Italianino (Pozoblanco) y Estefani (Alcaracejos).

"¡Los nuevos Soletes ya están aquí! Hay quién llega con un pan bajo del brazo, pero nosotros llegamos con más de 750 establecimientos que no te debes perder", anunciaba esta mañana la propia Guía Repsol en sus redes sociales.

En esta nueva edición de Soletes, los cocineros más top de España han revelado cuáles son esos sitios "informales, familiares unos o recién abiertos otros, y siempre asequibles a los que van cuando no están trabajando". Han sido 37 cocineros distinguidos con 3 Soles Guía Repsol, además de chefs con 2 y 1 Soles quienes han colaboradado listado.

"Un total de 125 profesionales al frente de los mejores restaurantes del país han convertido esta edición estival de Soletes en un hito", aseguran desde la Guía Repsol.

En esta selección no podía faltar la opinión de Paco Morales, quien ha dicho sobre Distrito Cocktail Bar: "Me encanta el cóctel de Piña colada con sake, que está super bueno. Son especialista en tequilas, muy ricos. Llevan más de 30 años haciendo estupendamente los combinados". El ganador de tres estrellas Michelin y dos Soles Repsol también ha tenido unas palabras para Taberna La Montillana: "Me gusta porque es una cocina con raíces cordobesas, que ha sabido fusionar e incorporar nuevas maneras a platos de siempre".

Igualmente es incondicional de Taberna Hermanos Salcedo: "Es una una casa mítica de cocina tradicional. Me gusta la araña frita, que es la especialidad y todos los pescados y los ibéricos, que están muy bien". Aunque si un establecimiento ocupa un lugar destacado en su corazon es El Asador de Naty: "Es un sitio de comida para llevar, muy familiar, que es de mis padres y en el que yo ayudaba cuando se necesitaba. Cocina bien elaborada y casera".

Entre los favoritos de Morales está la cafetería Tere: "He ido toda la vida con mis padres a esta churrería del barrio del Rescatado, donde hacen unos churros de lazo y unos jeringos espectaculares". Aunque tampoco se resiste a un buen helado artesano en Buonisssimo: "Es una heladería artesanal situada en la ribera del Guadalquivir, en la que Danielle hace ese helado más ligero y sabroso ligado a la cultura italiana. Yo siempre tomo el de stracciatella".

Aunque a la hora de desayunar lo tiene claro, su destino es la cafetería Santa Emilia: "Está al lado de Noor, mi restaurante, y voy allí a desayunar porque los propietarios me caen muy bien. Me tomo un zumo natural y unas tostadas ricas con tomate, aceite y jamón york".

Sobre Garum 2.1 ha hablado Carlos Fernández, chef de Karàn Bistró en Pozoblanco: "Me encanta la cocina de Juan Luis Santiago, sobre todo cómo trabaja la casquería, de las mejores de Córdoba. Por no hablar de sus salmorejos tan laureados. Un restaurante de calidad-precio inmejorable".