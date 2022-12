¿Quién es el nuevo amor cordobés de Makoke?

Al parecer, y según dijo otro colaborador del espacio televisivo, el nuevo amor de Makoke "se llama Óscar, es moreno, muy atractivo, tiene 47 años y se ha dedicado durante mucho tiempo al sector de la construcción".

No obstante, la ex mujer de Kiko Matamoros puntualizó que su relación aún es muy incipiente y que es una persona anónima de la que no quiere dar muchos más detalles. "Cuando se formalice lo diré", aseguró.

Tiempo para todo