Lo que Luis Miguel ha unido: la historia de 'Amor, amor, amor' de Sofía y Claudio

Luis Miguel es la banda sonora de la historia de amor de dos fans, Sofía Capó y Claudio Basabe. Se conocieron a través de un grupo de Facebook inspirado en el artista mexicano y la historia de este par de amantes del amor ya cumple nueve años. Han viajado desde Palma de Mallorca para presenciar en Córdoba el primer concierto de la gira española de su ídolo. Muy elegantes, llegan puntuales a la cita y posan orgullosos a la entrada de la Plaza de Toros luciendo un cartel con la figura de El Sol de México.

"Yo tengo 46 años y llevo siguiendo a Luis Miguel desde los 10", confiesa Sofía, que es feliz reincidente en los recitales del cantante y apunta: "Al último al que acudí fue en Madrid en 2018. A lo largo de mi vida no he ido a muchos porque no he tenido la oportunidad, pero ya cuando mis hijos han sido mayores la situación ha cambiado y en esta gira voy a acudir a cuatro". Esta incondicional desborda entusiasmo contagioso cada vez que habla del intérprete de La Bikina: "A mí me gusta porque tiene una voz increíble, un talento que eso es... ¡o se nace con él o eso no se aprende! Es un artista fuera de serie y siempre me ha gustado. Nosotros tenemos una página dedicada a él en Instagram, Luis Miguel Mallorca contigo".

Grupo de fans con rosas blancas para Luis Miguel / Miguel Ángel Salas

Mercedes Martín y Marta Lucena son madre e hija y vienen desde Puente Genil. La matriarca ha dejado por un día la cocina del conocido Restaurante Casa Pedro de la localidad cordobesa para disfrutar del repertorio del mexicano. "Es el primer concierto de Luis Miguel al que vamos", dicen. Pero Mercedes subraya: "Yo soy fan de Luis Miguel de toda la vida", a lo que su hija añade: "Y yo desde que me lo ponía ella". El secreto de que enamore a fans de diferentes generaciones es evidente: "Tiene una música muy versátil, que va de formatos más clásicos a otros más modernos. Y mi canción favorita es La Incondicional", subraya Mercedes, mietras que Marta admite sentir debilidad por Culpable o no y La Bikina.

Rosas blancas para El Sol

No hay concierto que se precie en el que fans no conozcan a otras fans y hagan pandilla antes de entrar a ver al protagonista. El de Luis Miguel, por supuesto, no fue una excepción. A las puertas del Coso de Los Califas esperaban con ilusión saliéndosele por los poros y dos ramos de rosas blancas impolutas un grupo de admiradoras procedentes de Madrid, Sevilla, Córdoba y Palma de Mallorca.

"Somos conocidas de un grupo de whatshapp. Nos hemos conocido a través de la presidenta del Club de Fans de España. Llevamos un mes hablando, pero físicamente nos hemos encontrado hoy". Ellas son Carmen López, María del Mar Valenzuela, María Dolores Muñoz, Mercedes Jiménez, Lali Bermejo, Leonor Zurita. ¿Su objetivo común? Deleitarse con la voz de su ídolo y conseguir que sus flores lleguen a su camerino.

Merche, Violeta, Leroy y la pequeña Michelle a las puertas del concierto / Miguel Ángel Salas

Definitivamente, las historias de amor se suceden en torno a uno de los intérpretes más románticos de la historia. Es el caso de Violeta y Leroy, que vienen desde Logroño. Ella es limpiadora y él comercial y ahorran durante todo el año para poder ir a ver a la estrella mexicana. También se enamoraron gracias a El Sol de México: "Nos conocimos en 2007 en Madrid en un concierto de la gira 'México en la piel'". Entre ellos hizo de celestina Merche, admiradora de Luis Miguel, presente el día en que se conocieron y ayer también en Córdoba.

"En 2018 hicimos la gira completa. Esta vez no puede ser porque ya somos una familia y los precios son un disparate", asegura Violeta.

Aún así durante este tour irán a los recitales de Córdoba, Sevilla, Pamplona, Madrid y Marbella. "Somos del Club de Fans Por la magia de Luis Miguel", proclaman orgullosos. Pero no llegan solos: "Yo soy de Tarragona. Ella de La Rioja. Venimos desde Logroño y ahora tenemos una baby fan. Ella es Michelle ¡No sé podía llamar de otra manera!", anuncia triunfante Leroy, que mira orgulloso a su hija, quien exclama: "¡Tengo ocho años y mi canción favorita es La chica del bikini azul!".