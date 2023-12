Cinco espectáculos en Córdoba, por menos de 20 euros, para morirse de risa

Los amantes de las monólogos y la comedia tendrán la posibilidad de disfrutar durante los meses de invierno en Córdoba de algunos de los mejores espectáculos del momento.

Humor Blanco, de David Suárez, será el primero en llegar el 16 de diciembre a las 20:30. Aún quedan entradas a un precio único de 8 euros. Una hora de humor no apto para todo el mundo. El cómico gallego nos propone un viaje por sus pensamientos más oscuros. Un espectáculo en el que nos habla de sus polémicas, de sexo, de juicios, y de envejecer. La reflexión y lo incómodo son las claves de su stand up. Uno de los más chispeantes shows de humor negro más famoso de España.

Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad aterrizará en Córdoba el viernes 19 de enero a las 20:30. Las entradas valen 14 euros de forma anticipada o 15 euros el mismo día del evento. Sergio Bezos presenta su primer show de Stand Up Comedy en gira. El colaborador de La Resistencia nos contará sus experiencias vitales con su peculiar punto de vista. Durante algo más de una hora el espectador disfrutará de un ecosistema único y bastante descontrolado. Las anécdotas personales de Bezos se entremezclan con la improvisación, esto hace que cada espectáculo sea diferente. Bezos ha colaborado en diferentes programas como Vodafone Yu, Gente Viva y Phi Beta Lambda. Actualmente es el cómico residente del programa La Resistencia (Movistar+), el late night de David Broncano.

Viviendo del cuento es la propuesta de Tomás García en el Teatro Avanti para 20 de enero a las 20:30. Hay venta anticipada en taquilla (15 euros) y el día del espectáculo (18 euros). Es un viaje entrañable y repleto de humor a través de los cuentos de siempre contados como nunca. La risa y la ternura acompañan un espectáculo dinámico y visual. Un monólogo teatral muy personal que nos hará sentirnos niños una vez más. Pero recuerda, no es un espectáculo para niños, es para adultos que se vuelven niños.

David Navarro protagoniza No tengo remedio 1el 8 de febrero a las 19:00. Los asistentes pueden comprar las entradas de manera anticipada en taquilla (12 euros), y el día del show (15 euros).. Desde que es cómico, David Navarro no ha dejado de enfadarse en el escenario con todos aquellos que le hacían la vida imposible y con todo lo que le ponía de los nervios. Ahora ha llegado el momento de hacerlo sobre sí mismo. En No tengo remedio, el artista jienense se sincera, por primera vez, ante su público de todos sus pecados, de sus estúpidas manías, de lo insoportable que puede llegar a ser y lo hace buscando la redención, el perdón de Dios y de todos los demás.

El humor más irreverente llega de la mano de Txabi Franquesa en Escocía el 3 de marzo a las 18:00. ¿Precios? Venta anticipada en taquilla 15 euros y el día del show 18 euros. Los espectadores serán testigos de la lucha de un hombre ya en los 40, a caballo entre la juventud y la vejez. Una batalla a cara de perro contra la dicotomía de quien se siente joven, pero su realidad muestra a una persona que está más cerca del Imserso que del movimiento universitario. Esta condición le genera un debate constante entre el optimismo y el pesimismo.