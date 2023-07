El espectacular alojamiento cordobés que fue testigo de la infancia de Miguel de Cervantes

Tras un cuidado proceso de reforma en el año 2019, el espacio de la casa queda distribuido en seis apartamentos muy acogedores y completamente equipados. Apartamentos de dos y cuatro plazas, que en algún caso pueden acoger a algún huésped extra gracias a sofás camas.

Al frente de este proyecto está María Serrano, una emprendedora que bautizó cada uno de los apartamentos con los nombres de las mujeres más relevantes de su familia: María, Lola, Rosa, Reyes y Clara.

Por su ubicación, es perfecto para ir andando a la Mezquita-Catedral, la Ribera, la Plaza del Potro, el Museo de Bellas Artes o la Plaza de la Corredera, entre otras zonas icónicas de la ciudad.

Así mismo, ofrecen un plus de personalización en el servicio a sus clientes asesorándolos en todo lo que puedan necesitar durante su visita a Córdoba: lugares que visitar, reservas en restaurantes, información de horarios etc). Y dan la posibilidad de realizar peticiones especiales formuladas antes de la entrada del huésped. Ya sean vinos D.O. Montilla-Moriles, cervezas artesanales de Córdoba, champagne o jamón ibérico del Valle de Los Pedroches, entre otras viandas.