Así será Córdoba Califato Gourmet 2022

Sin duda, la de 2022 será la edición más ambiciosa de Córdoba Califato Gourmet. Por primera vez en la ciudad y en esta cita gastronómica uno de los 11 chefs españoles con un restaurante galardonado con 3 Estrellas Michelín participará en el evento de manera exclusiva y durante todos los actos del mismo, como ha señalado la propia organización.

Se trata de Jesús Sánchez, chef del Restaurante Cenador de Amós, en la localidad cántabra de Villaverde de Pontones

Córdoba Califato Gourmet 2022 se desarrollará durante los días 17 y 18 de octubre.

La primera jornada arrancará con el tradicional Showcooking Street Food en el Paseo de la Victoria -Califato In The Street- que transcurrirá de 14:00 a 16:30 horas.

De 21:00 a 23:00 horas se celebrará una cena a ocho manos para 100 personas en el Real Círculo De La Amistad de Córdoba. El menú será elaborado por:

Jesús Sánchez (Restaurante el Cenador de Amós. 3 Estrellas Michelin)Kisko García (Restaurante Choco. 1 Estrella Michelin)Paco Morales (Restaurante Noor. 2 Estrellas Michelin)Celia Jiménez (Restaurante Celia Jiménez)

Y el pan correrá a cargo del laureado repostero y panadero José Roldán.

Al día siguiente, de 12:00 a 13:00 horas en el Real Círculo de la Amistad, se celebrará la habitual rueda de prensa oficial de Córdoba Califato Gourmet en la que participarán todos los chefs de esta edición.

A continuación, ellos mismos entregarán los premios a los establecimientos ganadores de Califato In The Street.

Vuelta a la normalidad

El broche de oro lo pondrá allí mismo el show cooking oficial (de 14:00 a 16:00 horas), que contará con la participación de los chefs Estrella Michelín, cada uno de los cuales preparara una tapa.

En total serán 12 tapas, contando los establecimientos ganadores de Califato In The Street 2021, que fueron: Amazónica, Bar Okapi, Tienda Take, Equis Neotasca, Misa de 12 y La Cazuela de la Espartería.

De esta forma, el evento retomará el formato de ediciones anteriores al año 2021. En esta edición, tendrá capacidad para unos 250 asistentes.

El acto estará acompañado por los mejores productos de los patrocinadores, que armonizarán a la perfección con las tapas que se expondrán.

Los asistentes podrán disfrutar de una selección de tapas especialmente seleccionadas para la ocasión, de cuya elaboración se encargarán Celia Jiménez, Jesús Sánchez, Paco Morales, Kisko García y José Roldán.