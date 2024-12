¿Cuándo se encenderá el alumbrado navideño en Córdoba?

Todo está a punto para el espectáculo de luz y sonido que cada año abarrota el centro de Córdoba. Lleva por título Lluvia de estrellas y su inauguración oficial será a las 18:00 del próximo 4 de diciembre. A este show se sumará la participación de varios pasacalles y la Banda de La Estrella.

Cordobeses y visitantes podrán recrearse en la belleza de 46 árboles luminosos que sumarán 49.680 puntos de luz led, al tiempo que por toda la instalación se repartirán 487.000 puntos de luz led.

El encendido del alumbrado de la calle Cruz Conde dará el pistoletazo de salida para disfrutar de la decoración navideña de la capital, que permanecerá hasta la primera semana de enero de 2025.

Así pues, desde este miércoles y hasta el próximo 5 de enero de 2025 tendrán lugar cinco pases diarios del espectáculo Lluvia de estrellas a las 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30. Del total, tres de ellos contarán con sonido reducido con el objetivo de que sean accesibles a las personas de espectro autista.

Hasta el momento, poco se sabe de la playlist que sonará durante las próximas semanas en este show audiovisual. El único tema que no faltará es el archiconocido All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.

También, los amantes del turismo de luces están de enhorabuena pues una de las novedades más destacadas de este año durante las fechas navideñas es que vuelve el espectáculo de luz y sonido nocturno protagonizado por 120 drones. Para poder presenciarlo habrán de coger un buen sitio en las inmediaciones del Puente Romano. ¿Cuándo? Un único día, que será el 14 de diciembre y habrá dos únicos pases a las 19:00 y a las 20:00.