Los alojamientos mejor valorados de Córdoba por los usuarios

Tripadvisor acaba de dar a conocer la nómina de alojamientos que se han hecho con el Premio The Best of the Best Traveller's Choice 2023. Los usuarios de la web especializada en comparar opiniones y precios han incluido en la categoría de Mejores Hostales y Pensiones a tres cordobeses: Hospedería La Era (Almedinilla); Olivetum Colina (Montoro) y Casa Olea (Priego de Córdoba)

El premio Lo mejor de lo mejor de Travellers'Choice es la máxima distinción que concede el portal. Tiene en cuenta la calidad y la cantidad de las opiniones y puntuaciones de los viajeros, y clasifica los mejores alojamientos, destinos, playas, atracciones, restaurantes, aerolíneas y experiencias en categorías y áreas geográficas concretas, según las puntuaciones y opiniones de sus usuarios. Los ganadores de este premio se encuentran entre el 1% de los mejores perfiles de Tripadvisor.

Hospedería La Era abrió hace una década y ocupa el espacio que los vecinos de Almedinilla utilizaban antaño para separar el grano de la paja. El establecimiento es de nueva construcción, pero reproduce el encanto de un antiguo cortijo andaluz en tres tipos de habitaciones: doble estándar, superior y junio. Una noche en la primera, con desayuno incluido, ronda los 89 euros.

Olivetum Colina es un auténtico sueño y un lugar perfecto para la evasión y el descanso. El molino, con dos siglos de historia, fue restaurado en 2013 por los propios dueños convirtiéndolo en un alojamiento pequeño y encantador, donde la sostenibilidad es una de las máximas.

Sus habitaciones están dispuestas de forma independiente y todas tienen acceso directo al patio. Cuenta con seis habitaciones dobles, que también pueden ser de uso individual. Una de ellas está adaptada para minusválidos.

Uno de los elementos más destacados es el olivar que lo rodea. "Nuestra pasión es nuestro olivar de unos 300 olivos picual cuya edad excede, en su mayoría, los 300 años, pese a su fuerte exposición al sol. Cada año nos regalan unos frutos de alta calidad, los cuales son aprovechados para nuestro exclusivo aceite virgen extra ecológico, Riquessa. Este maravilloso, auténtico y basado en la naturaleza aceite recompensa su duro y largo proceso de obtención", aseguran los dueños del establecimiento.

Casa Olea, en Priego de Córdoba, una ubicación ideal para visitar Granada, Córdoba y explorar las vírgenes Sierras Subbéticas . La tercera parada esen Priego de Córdoba, una ubicación ideal para visitary explorar las vírgenes Rodeada de naturaleza, ofrece, además, muchas posibilidades de relajarse haciendo senderismo o dando paseos en bicicleta para zigzaguear por uno de los parques naturales menos conocidos de España y contemplar auténticos pueblos blancos y castillos medievales en lo alto de una colina. Así mismo, resultan un auténtico placer las cenas a base de productos de la tierra a la luz de la luna en la terraza de este encantador alojamiento. Además, Casa Olea es un Starlight Hotel, un lugar único para recrearse observando las estrellas. Pequeños grandes placeres

Son dos los alojamientos de la capital que forman parte del selecto grupo de Lo mejor de lo mejor en la categoría de Hoteles Pequeños en Tripadvisor.

Uno es el Hotel Madinat, situado en pleno corazón de la antigua Medina de Córdoba. Se trata de edificio protegido con categoría cuatro estrellas donde emerge la esencia de la ciudad milenaria y cuyo nombre rinde homenaje a las tres medinas que albergó la Córdoba califal: Madinat al-Zhara, Madinat Al-Sira y Madinat Qurtuba.

Cuenta con 11 habitaciones, cada una de las cuales tiene nombre propio.

Además, el Hotel Madinat allberga un pozo arábigo-andalusí de forma elíptica, situado en un extremo del patio, que nos hace imaginar la noria que abastecía de agua al lugar en su discurrir hacia el gran río Al-wadi al-Kabir (Guadalquivir).

El edificio mantiene la fisonomía de una antigua casa-patio de estilo señorial, cuya estructura y muros ahondan sus raíces en el siglo XVIII.

Por su parte, el Hotel Balcón de Córdoba ofrece 10 habitaciones, distribuidas en dos plantas entorno a tres patios en las que sumergirse en una atmósfera de quietud, serenidad, frescor y recogimiento, lejos del ruido de la vía pública.

Ya sea desde el torreón de la casa, o bien desde los balcones y la terraza, sus huéspedes podrán así mismo disfrutar del esplendor de los edificios históricos de Córdoba en su entorno de sierras.

Aunque, sin duda, la joya de la corona es su restaurante, Pairi Daeza, donde deleitarse con una gastronomía local reinterpretada y la terraza que tiene en la parte superior y desde la que se contempla una estampa de la Mezquita-Catedral espectacular.