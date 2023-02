Del Poble Pizzería abre mañana en Córdoba y regalará 150 pizzas y un año de pizza gratis

La auténtica pizza valenciana al horno de leña llega al centro de Córdoba. La cadena De Poble Pizzería abrirá mañana su flamante establecimiento de Plaza de Los Bañuelos, 1. Y para celebrarlo, la propia cadena ha anunciado que regalarán 150 pizzas a los primeros que a las 19:45 horas se acerquen a su pizzería.

Los más avezados se darán un auténtico festín de su característica pizza, famosa por su masa fina y crujiente, y por el uso de ingredientes de gran calidad como la harina ecológica, la mozzarella 100% de vaca y el AOVE.

Además, los asistentes a la inauguración podrán participar en el sorteo de un año de pizza gratis. El afortunado o afortunada disfrutará de un máximo de 48 pizzas a consumir en ese periodo de tiempo.

Mañana solo se servirá una selección de pizzas. No obstante, quienes se queden con ganas de más, pueden seguir descubriendo en días sucesivos toda su carta en el propio local, o bien en formato take away o delivery. Además, por ahora trabajarán con la app de Glovo en Córdoba.

La leña de naranjo y el horno tradicional dan ese incomparable aroma y sabor a sus pizzas. Y es que permite cocinarlas a más de 300º, consiguiendo esa masa crujiente tan característica.

Igualmente, son fieles defensores de los ingredientes de la huerta y proveedores locales, que dan como resultado lo que han bautizado como la "pizza de caràcter valencià".

La nueva propuesta gastronómica de Del Poble Pizzería incluye pizzas tan originales como la Esmorzaret, inspirada en un tradicional bocadillo valenciano, o A la Miel, una de sus elaboraciones estrella con pollo al horno y miel ecológica. Además, tienen opciones para veganos, vegetarianos e intolerantes a la lactosa.

Con esta nueva apertura ya son casi 30 los locales de la cadena valenciana distribuidos en diferentes zonas como Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia, Alicante, Barcelona o Madrid.