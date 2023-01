Matías Vega, el chef cordobés que ha inventado el salmorejo en tubo

Con ocasión de la última edición de Fitur, la imagen del chef Matías Vega ha salido en medios de comunicación de todo el país. El cocinero cordobés ha dejado con la boca abierta a propios y extraños con su trampantojo más delicioso.

El recipiente, que parece un simple tubo de pasta o pomada, realmente lo que guarda es el plato más representativo de la cocina cordobesa: el salmorejo. En esta ocasión el kit incluía crujientes regañás para extenderlo encima y degustarlo.

Los asistentes a la Feria Internacional de Turismo han tenido la suerte de degustar la versión del chef de Alcazaba de las Torres, su restaurante en la localidad cordobesa de Cañete de las Torres.

Cierto es que su imagen, desde hace años, ha estado asociada a un magisterio incuestionable de nuestra crema fría más famosa. Salmorejadas, congresos, jornadas, seminarios de gastronomía... Matías Vega es, sin duda alguna, uno de los cocineros que más veces y en escenarios más diversos ha replicado la receta del salmorejo.

El año del salmorejo

No obstante, en Fitur ha ido un paso más allá y ha tirado de imaginación para llamar la atención de los asistentes. "La idea de meterlo en un tubo viene de atrás, de las necesidades de pedidos y transporte del salmorejo que me iban surgiendo. Es un recipiente muy útil e higiénico para llevar el producto", admite Vega.

Además, es el primero en sorprenderse del revuelo que su trampantojo ha provocado en Madrid. "Ya en ocasiones anteriores había hecho este mismo formato para entidades como el Patronato de Turismo o la Diputación de Córdoba, pero este año ha llamado más la atención que nunca al público. Se hicieron más de 1.500 unidades", explica.

Pero, ya se sabe, nunca llueve a gusto de todos y esta modernísima versión podría granjearle alguna que otra crítica. Sin embargo, Matías Vega asegura: "Yo creo que recibiré más críticas constructivas que negativas". Tan seguro está que admite: "Sí, nos hemos planteado comercializarlo en este formato. ¡Sería estupendo para servir en trenes, aviones o venderlo en grandes superficies!".

El suyo es mejor ejemplo de que tradición y vanguardia no sólo no son antagónicos sino que su suma es sumamente enriquecedora: "Se puede hacer todo lo que se quiera con lo tradicional siempre que no perdamos de vista los orígenes. El salmorejo no sólo se puede comer como crema fría sino también como guarnición con múltiples alimentos".

Y termina diciendo: "El salmorejo ha convertido a Córdoba en destino gastronómico, como la paella en Valencia o los huevos de Casa Lucio en Madrid. Córdoba ha logrado en los últimos 20 años más que nunca como destino cultural y gastronómico".