José Ambrosio, el cordobés que aspira a convertirse en el Mejor Heladero de España

El apellido Ambrosio está inexorablemente ligado al arte de la heladería artesana en Córdoba. Y es que José Ambrosio heredó la pasión por el helado de su padre y ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a refrescar y endulzar la vida de cordobeses y visitantes.

Ahora se batirá el cobre con otros siete aspirantes en la deliciosa batalla de coronarse como Mejor Heladero de España. El próximo mes de febrero de 2024 se celebrará en Intersicop (Madrid) el renovado Campeonato de España de Heladería, ahora bautizado como Mejor Maestro Artesano Heladero de España.

¡Eso sí! En esta batalla no habrá habrá un único ganador, todos los chefs capaces de superar todas las pruebas prevista y que logren la nota global exigida, se harán con el títulos. Las diferentes pruebas a realizar son: una cubeta helada, un helado para llevar, una tarta helada, buffet presentación y mystery box.

"En una charla en Agosto con el Presidente de APhacor Vicente Espí, salió el tema de inscribirme en el concurso, y al llegar a casa, rellené la solicitud. Pero la alegría de haber sido seleccionado llego a través de un mensaje de Luis Sempere, el antiguo dueño de Heladería Gadea, con el que tengo una buena amistad, que me envió el enlace de Instagram donde se comunicaba a los aspirantes", revela Ambrosio.

Este artista del helado, admite que ganar este certamen sería "ante todo una gran alegría y un reconocimiento no para mí, si no para el trabajo que comenzaron mis padres y que yo he tomado el testigo".

Igualmente, no duda en decir que los miembros del jurado "buscan la figura del maestro heladero artesano para fomentar la profesionalización del oficio. Entre los criterios de evaluación que nos han presentado están tanto la armonización de sabores y estética del producto final como la limpieza a la hora de elaborar el producto".

Firme defensor de los productos cordobeses asegura: "Sí, claro que voy a usar producto cordobés. Mi tierra tiene que estar presente en las elaboraciones, aunque aún no puedo decir qué voy a utilizar porque ni yo mismo lo sé".

Así mismo, tiene en cuenta que en el sector de la heladería también hay modas como en el resto de la gastronomía: "Como en todos los sectores hay modas: unas que permanecen y otras que son pasajeras. Por lo general suelen aparecer uno o dos sabores al año como por ejemplo el helado de chocolatinas varias, que llegaron y se quedaron y otros que causan furor y solamente duran una temporada".

No obstante, José Ambrosio tiene clara la senda de la que no apartarse: "A la hora de crear nuevos sabores me mueve la inquietud que mis padres sembraron en mí. Recuerdo cuando yo era pequeño que mi madre llegó a tener mas de 16 sabores distintos de chocolate en la vitrina y cada vez que hacía uno nuevo disfrutaba mucho. Esa sensación que tienes cuando logras darle forma al sabor que estas imaginando solo se iguala con comerse el propio helado".