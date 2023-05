India Martínez, invitada de Bertín Osborne en el próximo programa de 'Mi casa es la tuya'

El presentador no puede contener la risa mientras le dice: "Iba con mi madre a comprar y cuando se quería dar cuenta, no me encontraba por el supermercado y estaba con las cajeras subida en una silla cantándoles allí por Antonio Molina".

Además, la intérprete de Si ella supiera relatará cómo vivió allí uno de sus episodios más terroríficos: "Me apuntaron con una pistola" . Igualmente, denunciará el poco rigor de algunos profesionales de la prensa del corazón: "Una vez me sacaron en una revista diciendo que era la nueva novia de Sergio Ramos".

Durante su visita, habrá tiempo de compartir un un rato con amigos de la cantante, entre ellos el palmeño Antonio José, quien admitirá que durante su participación en Eurojunior "vivió una serie de capítulos difíciles de asimilar. No por la música, sino por la gente, por el entorno".

En su recorrido por su hogar, la cordobesa mostrará a Bertín el Goya que ganó por la película El Niño. Y ante la pregunta de si tiene miedo al fracaso, India no vacila: "Menos de lo que he tenido no voy a tener en la vida. Más allá del suelo no se puede bajar. Entonces, cuando uno sabe pisar el suelo... ¡lo que te echen!".