India Martínez debutará como actriz en el teatro interpretando a Lorca

Otra constante en la vida de la cordobesa en los últimos tiempo son las polémicas que generan sus mensajes e imágenes en Twitter. Si hace poco su perfil echaba humo con la contestación que le dio a un usuario que criticó su posado en bikini por sus 37 cumpleaños, ahora los protagonistas de su hilo eran bien distintos: "He soñado que llegaban unos agentes de la Guardia Civil, me encerraban en un calabozo y al día siguiente me fusilaban".

Las respuestas y suposiciones de todo tipo no se hicieron esperar. Por eso, la artista ha aprovechado para deshacer el malentendido: "Perdonad si habéis malinterpretado mi sueño por Twiter, pero siento una conexión con el poeta que a veces me traslada a su época y sus vivencias. Hacer este viaje a través de nuestra cultura y del teatro está siendo apasionante", explicaba India Martínez a sus seguidores.

"Y Gracias a Saura y Natalio por creer en mi. Lo voy a dar todo. (Pd: no tengo nada en contra de la Guardia Civil, al revés!! Un abrazo enorme a todos ellos. ), añadía.