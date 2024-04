Córdoba, uno de los destinos españoles más caros para el puente de mayo

Venir a Córdoba en el puente de mayo esté año no estará al alcance de todo el mundo. ¡Y no será por tener o no unos días libres sino por el precio de los alojamientos! Según el portal de reservas eBooking.com, Córdoba, Barcelona y Madrid serán los destinos españoles más caros a comienzo del mes de las flores. De media, alojarse en un hotel de nuestra ciudad tendrá un coste de 174 euros por noche.

Madrid, Barcelona y Córdoba son las ciudades de nuestro país donde se han llevado a cabo un mayor número de reservas entre el 30 de abril y el 5 de mayo.

Si calculamos la media, alojarse una noche en la capital cordobesa costará 174 euros; en la catalana, 173 euros; y en Madrid, 172 euros.

Además de estos tres destinos, completan el ranking de ciudades con más reservas Sevilla (159 euros/noche de media), Granada (135€/noche de media), Málaga (127 euros/noche de media), Salou (98 euros/noche de media), Benidorm (117 euros/noche de media), San Sebastián (144 euros/noche de media) y Valencia (129 euros/noche de media).

De hecho, si comparamos el número de reservas respecto al mismo puente del año 2023, las cifras son muy similares, a pesar de que el año pasado el 1 de mayo cayó lunes en lugar de miércoles, circunstancia que suele propiciar más los viajes.