Carcabuey y Priego de Córdoba, a la cabeza de los mejores Aoves del planeta

Algo tendrá el aceite de la Subbética cuando críticos, chefs y consumidores lo bendicen. Y es que de nuevo, son varias las referencias de Carcabuey y Priego de Córdoba que han conseguido los primeros puestos en el Evoo (Extra Virgin Olive Oil) World Ranking 2022.

"Copamos las primeras plazas del Ranking internacional de mejores aceites de oliva virgen extra Evoo World Ranking, con nuestro Parque Oliva Serie Oro en primera posición, seguido de Rincón De La Subbética que ocupa la segunda plaza, después de conseguir la primera plaza 6 años consecutivos", anuncian en sus redes sociales los carcabulenses de Almazaras de la Subbetica. No obstante, ahí no acaban los reconocimientos para ellos: "Además, nuestros aceites Almaoliva BIO y Almaoliva Arbequino entran en el TOP 10 del ranking de los mejores aceites del mundo con la séptima y octava posición".En esta carrera ascendente en el mundo del aceite no hay trucos: "Unos reconocimientos que son consecuencia directa del buen hacer de nuestros socios que cuidan, protegen y miman tanto la tierra como los olivos y frutospara intentar traer a nuestras almazaras el mejor producto y en las mejores condiciones", aseguran sus creadores.

También está de enhorabuena Priego de Córdoba y por partida doble: la Cooperativa Olivarera La Purísima ha visto cómo El Empiedro se ha hecho con el cuarto puesto. Mientras que Knolive Epicure de Knolive Oils SL ha logrado la novena casilla de la tabla.